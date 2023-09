Fallece el cantautor country Charlie Robison a los 59 años

Inició su carrera musical a finales de la década de 1980, presentándose con bandas locales de Austin como Two Hoots and a Holler antes de formar su propio grupo, Millionaire Playboys. En 1996 debutó como solista con “Bandera”, en honor al poblado de la región de las colinas de Texas en el que su familia ha tenido una hacienda durante varias generaciones.

Cuando Sony se le acercó en 1998, Robison firmó con su casa disquera Lucky Dog, la cual estaba dedicada a un estilo más crudo del country. Su álbum “Step Right Up” de 2001 incluyó su única canción que llegó a ubicarse en el Top 40 del género, "I Want You Bad”.