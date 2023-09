Fallece el cantante Jimmy Buffet, que convirtió la vida playera en un imperio

ARCHIVO - Jimmy Buffett y el Coral Reefer Band durante un festival de música en Nueva Orleans, el sábado 6 de mayo de 2006. (Chuck Cook /The Times-Picayune/The New Orleans Advocate vía AP)

El comunicado no indicaba dónde había fallecido Buffett ni la causa de su muerte. La enfermedad lo había obligado a cambiar la fecha de sus conciertos en mayo y Buffett reconoció en las redes sociales que había sido hospitalizado, pero no dio más detalles.

“Margaritaville”, lanzada el 14 de febrero de 1977, adquirió rápidamente vida propia, convirtiéndose en un estado de ánimo para los que “se la pasan bien”, una excusa para una vida de diversión discreta y evasión para los que “se hacen mayores, pero no maduran”.

“Lo que parece una simple canción sobre ponerse ebrio y restañar un corazón destrozado resulta ser una meditación profunda sobre la a menudo dolorosa inactividad de vivir en la playa”, escribió la revista Spin en 2021. “Los turistas van y vienen, un grupo indistinguible del otro. Las olas se alzan y se rompen, haya o no quien vea. Todo lo que signifique algo ya ha sucedido sin que se tenga incluso la certeza del cuándo”.

El tema, del álbum “Changes in Latitudes, Changes in Attitudes”, estuvo 22 semanas en la lista Billboard Hot 100 y alcanzó el octavo lugar. La canción fue consagrada en el Salón de la Fama de los Grammy en 2016 por su importancia cultural e histórica, se convirtió en un estandarte del karaoke e imprimió un sello musical distintivo en Key West, Florida, y el de destino conocido en el mundo.