Exposición de Van Gogh en París se centra en sus productivos y trágicos meses finales

La gente mira el Autorretrato de Vincent Van Gogh de 1889, en un recorrido de prensa de la exposición "Van Gogh en Auvers-sur-Oise: Los últimos meses" en el Museo de Orsay de París, el viernes de septiembre. 29 de febrero de 2023. La exposición se abre al público del 3 de octubre de 2023 al 4 de febrero de 2024 se enfoca en los dos meses previos a su muerte a los 37 años el 29 de julio de 1890. (Foto AP/Michel Euler) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La paleta de Vincent Van Gogh para el cuadro "Marguerite Gachet al piano", 1890, se exhibe en la exposición "Van Gogh en Auvers-sur-Oise: Los últimos meses" en el Museo de Orsay en París, el viernes. , 29 de septiembre de 2023. La exposición se abre al público del 3 de octubre de 2023 al 4 de febrero de 2024. Se centra en los dos meses previos a su muerte a los 37 años el 29 de julio de 1890. (Foto AP/Michel Euler) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre mira el óleo sobre lienzo de Vincent van Gogh, "Casa en Auvers-sur-Oise", fechado el 9 o 10 de junio de 1890, en la exposición "Van Gogh en Auvers-sur-Oise: Los últimos meses" en el Museo de Orsay en París, viernes 29 de septiembre de 2023. La exposición se abre al público del 3 de octubre de 2023 al 4 de febrero de 2024, se centra en los dos meses previos a su muerte a los 37 años el 29 de julio de 1890.(Foto AP/Michel Euler) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Emmanuel Coquery, curador de la exposición "Van Gogh en Auvers-sur-Oise: Los últimos meses", habla con medios de comunicación junto al óleo sobre lienzo de Vincent van Gogh "Calle en Auvers-sur-Oise" (1890), en París, el viernes. 29 de septiembre de 2023. La exposición se abre al público del 3 de octubre de 2023 al 4 de febrero de 2024, se centra en los dos meses previos a su muerte a los 37 años el 29 de julio de 1890. (Foto AP/Michel Euler) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre mira el óleo sobre lienzo de Vincent van Gogh, "Casa de Auvers-sur-Oise", 1890, en un recorrido de prensa por la exposición "Van Gogh en Auvers-sur-Oise: Los últimos meses" en el Museo de Orsay de París, el viernes 29 de septiembre de 2023. La exposición se abre al público del 3 de octubre de 2023 al 4 de febrero de 2024, se centra en los dos meses previos a su muerte a los 37 años el 29 de julio de 1890. (Foto AP/Michel Euler) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre fotografía el óleo sobre lienzo de Vincent Van Gogh "Cabañas con techo de paja de Cordeville en Auvers-sur-Oise", (1890), en la exposición "Van Gogh en Auvers-sur-Oise: Los últimos meses" en el Museo de Orsay en París, viernes 29 de septiembre de 2023. La exposición se abre al público del 3 de octubre de 2023 al 4 de febrero de 2024 y se centra en los dos meses previos a su muerte a los 37 años el 29 de julio de 1890. (Foto AP/Michel Euler) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.