“El norte sobre el vacío” triunfa en la 65ª entrega del Ariel

La directora Michelle Garza Cervera, de la película "Huesera", posa a su llegada al almuerzo de nominados de la 65a edición del Premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en la Ciudad de México el 3 de agosto de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Natalia Solian de la película "Huesera" posa su llegada al almuerzo de nominados de la 65a edición del Premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en la Ciudad de México el 3 de agosto de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Arcelia Ramírez, de la película "La civil", posa a su llegada al almuerzo de nominados de la 65a edición del Premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en la Ciudad de México el 3 de agosto de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El diseñador de producción Eugenio Caballero, de la película "Bardo", posa a su llegada al almuerzo de nominados de la 65a edición del Premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en la Ciudad de México el 3 de agosto de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Raul Briones, de "El norte sobre el vacío", posa a su llegada al almuerzo de nominados de la 65a edición del Premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en la Ciudad de México el 3 de agosto de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Dolores Heredia de "El norte sobre el vacío", posa en el almuerzo de nominados de la 65a edición del Premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en la Ciudad de México el 3 de agosto de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Gerardo Trejoluna de la película "El norte sobre el vacío" posa a su llegada al almuerzo de nominados de la 65a edición del Premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en la Ciudad de México el 3 de agosto de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La directora Natalia López Gallardo, de la película "Manto de gemas", izquierda, y la directora Natalia Beristain, de la película "Ruido", posan en el almuerzo de nominados de la 65a edición del Premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en la Ciudad de México el 3 de agosto de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved