El actor Danny Masterson es declarado culpable de violación

El jurado, integrado por siete mujeres y cinco hombres, llegó al veredicto después de deliberar durante siete días repartidos en dos semanas. No pudieron llegar a un veredicto sobre el tercer cargo, que alegaba que Masterson violó a una novia con la que tuvo una larga relación. Votaron 8-4 a favor de declararlo culpable.

Los fiscales, que volvieron a juzgar a Masterson después de que un jurado no logró llegar a un veredicto en diciembre, afirmaban que violó por la fuerza a tres mujeres, incluida la novia, en su casa de Hollywood Hills entre 2001 y 2003. Dijeron al jurado que las drogó con bebidas para poder violarlas. También señalaron que usó su prominencia en la iglesia, a la que pertenecían las tres mujeres en ese momento, para evitar consecuencias durante décadas.

Masterson no testificó y sus abogados no convocaron a testigos. La defensa argumentó que los actos fueron consensuados y trató de desacreditar los testimonios de las mujeres, destacando inconsistencias y cambios en sus versiones a lo largo del tiempo, que según dijeron, mostraban signos de coordinación entre ellas.

“Si deciden que un testigo mintió deliberadamente sobre algo en este caso”, dijo el abogado defensor Philip Cohen al jurado en su argumento final, “entonces deberían considerar no creer nada de lo que diga el testigo”.

La Iglesia de la Cienciología desempeñó un papel importante en el primer juicio, pero podría decirse que fue aún más importante en el segundo. La jueza Charlaine F. Olmedo permitió el testimonio experto sobre las políticas de la iglesia de un exlíder que se ha convertido en un destacado oponente de la organización.

Las tensiones aumentaron en la corte entre los cienciólogos actuales y anteriores, e incluso se filtraron en los testimonios, y las acusadoras dijeron en el estrado que se sentían intimidadas por algunos miembros de la sala.

La actriz Leah Remini, una exintegrante que se ha convertido en la crítica de más alto perfil de la iglesia, estuvo por momentos en el juicio y puso su brazo alrededor de una de las acusadoras para consolarla durante los argumentos finales.

Fundada en 1953 por L. Ronald Hubbard, la Iglesia de la Cienciología tiene muchos miembros que trabajan en Hollywood. La jueza limitó qué tanto podían hablar los fiscales sobre la iglesia y principalmente permitió que se explicara por qué las mujeres tardaron tanto en acudir a las autoridades.

Las mujeres probaron que cuando denunciaron a Masterson ante los mandos de la iglesia, se les dijo que no habían sido violadas, fueron remitidas a programas de ética y se les advirtió que no acudieran a la policía para denunciar a un integrante de tan alto nivel.

“Fueron violadas, fueron castigadas por ello y sufrieron represalias”, dijo el fiscal de distrito adjunto Reinhold Mueller al jurado en su alegato final. “La Cienciología les dijo que no hay justicia para ellas. Ustedes tienen la oportunidad de mostrarles que hay justicia”.

La iglesia negó con vehemencia tener alguna política que prohíba a sus integrantes acudir a las autoridades seculares.

