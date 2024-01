Directores nominan a Gerwig, Nolan y Scorsese

La nominación de Nolan, por “Oppenheimer”, es su quinta a los DGA, aunque no ha logrado ganar en estos premios. Gerwig, nominada por “Barbie”, compitió previamente por “Lady Bird” de 2017. La nominación de Scorsese por “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”) es su 13ª mención en los DGA; previamente ganó por “The Departed” (“Infiltrados”) de 2006 y por la serie “Boardwalk Empire”.