Daaz comparte su experiencia al sumar más de un éxito en su nuevo álbum

En esta portada proporcionada por WK Records "German VS DAAZ" de Daaz. (WK Records vía AP)

Al crecer escuchaba música electrónica pop como Tiësto, Avicii y David Guetta, después se adentró en el rap y hip hop en inglés y español. No escucha tanto reggaetón, aunque sí lo disfruta en fiestas. Daaz no estudió música en un conservatorio, se declara miembro de “la escuela de YouTube”.

“Producir y escribir es algo que siempre se me ha dado. Fue poco a poco pulir mi técnica”, dijo.

En el caso de sus álbumes “El rey de la selva”, el EP “Caribe 4 Life" y “German VS DAAZ”, ha coproducido sus canciones, pues dice que disfruta colaborar. “Yo podría sentarme y hacer mi disco solito, en mi computadora, pero no me gusta tanto eso”, dijo. “Me gusta hacer la sinergia con el productor”.