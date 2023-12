Críticos de Nueva York eligen “Killers of the Flower Moon” como mejor película de 2023

En esta imagen proporcionada por Apple TV+, de izquierda a derecha, JaNae Collins, Lily Gladstone, y Cara Jade Myers en una escena de "Killers of the Flower Moon". (Melinda Sue Gordon/Apple TV+ vía AP)

Esta imagen proporcionada por Apple TV+, Lily Gladstone, izquierda, y Leonardo DiCaprio en una escena de "Killers of the Flower Moon". (Melinda Sue Gordon/Apple TV+ vía AP)

Es la tercera vez que Scorsese recibe el premio a la mejor película por parte de los críticos de su ciudad natal, quienes nombraron a “GoodFellas” (“Buenos muchachos”) de 1990 como mejor película, así como a “The Irishman” (“El irlandés”) de 2019. El jueves, el grupo también premió como mejor actriz a Lily Gladstone, que protagoniza junto a Leonardo DiCaprio “Killers of the Flower Moon”.

“Killers of the Flower Moon”, una producción de Apple Studios de 200 millones de dólares basada en un popular libro de no ficción de David Grann, narra asesinatos de indígenas osage en la década de 1920.