Ben Affleck rompe el silencio sobre su divorcio con Jennifer López

Affleck destacó que no hubo escándalos ni dramas en su ruptura, describiéndola como una situación cotidiana que muchas parejas enfrentan. "Hay una tendencia a analizar las rupturas y querer identificar las causas fundamentales o algo así. Pero, honestamente... la verdad es mucho más cotidiana de lo que la gente probablemente creería o sería interesante", afirmó el actor. Añadió que no existe una única razón que explique la separación: "No hay escándalo, ni telenovela, ni intriga. La verdad es que, cuando le preguntas a alguien: 'Oye, ¿qué pasó?', bueno, no hay un 'Esto es lo que pasó'".