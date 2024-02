Bajo robado a Paul McCartney es devuelto al Beatle más de medio siglo después

ARCHIVO - Paul McCartney actúa durante su gira "Got Back" el 16 de junio de 2022 en el estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey. Un bajo robado a Paul McCartney hace más de 50 años fue encontrado y devuelto al Beatle. Una mujer que vive en la costa sur de Inglaterra se presentó después de que el año pasado se corrió la voz sobre la búsqueda del bajo Hofner de 1961 con forma de violín. El sitio web de McCartney dijo el jueves que el instrumento fue autenticado y el músico está increíblemente agradecido. (Foto Christopher Smith/Invision/AP, archivo) 2022 Invision

En esta foto publicada por The Lost Bass Project/Nick Wass el viernes 16 de febrero de 2024, Nick Wass, un ejecutivo de Hoefner, inspecciona el bajo de Paul McCartney. Un bajo robado a Paul McCartney hace más de 50 años ha sido encontrado y devuelto al Beatle. El sitio web de McCartney dijo el jueves que el instrumento fue autenticado por el fabricante y el músico está increíblemente agradecido con quienes ayudaron a encontrarlo. (The Lost Bass Project/Nick Wass via AP)