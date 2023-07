Árboles podados intensifican pleito en Hollywood

“No encontramos ninguna orden de obras para esta poda de árboles en particular, lo cual es problemático porque en el sur de California tenemos muchas leyes que rigen los árboles”, dijo. “Normalmente, no se poda hasta octubre y, de hecho, exactamente el mismo estilo y tipo de árbol a unos 200 pies (60 metros) hacia allá no está podado. Pero esos (árboles) no le están dando sombra a los trabajadores en huelga, ¿verdad?