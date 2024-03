Anne Hathaway compartió que experimentó un aborto espontáneo antes del nacimiento de su primer hijo

Durante una entrevista con la revista Vanity Fair, la ganadora del Oscar Anne Hathaway reveló haber experimentado un aborto espontáneo en 2015 mientras actuaba en el papel de una mujer embarazada en la obra de teatro Grounded. La actriz de 41 años compartió cómo este doloroso evento coincidió con su participación en esta producción de seis semanas en Off Broadway, donde tenía que simular dar a luz en escena cada noche.

"La primera vez que estuve embarazada no fue fácil", confesó. "Estaba actuando en una obra de teatro y tenía que simular dar a luz en el escenario todas las noches". Grounded, escrita por George Brant y dirigida por Julie Taymor, presenta a Hathaway como una piloto de drones que se enfrenta inesperadamente al embarazo, abordando los desafíos simultáneos de la maternidad y su cuestionable carrera profesional.

Después de dar la bienvenida a su primer hijo, Jonathan, con su esposo, Adam Shulman, en marzo de 2016, Hathaway quedó embarazada nuevamente y dio la bienvenida a su segundo bebé. Al compartir la buena noticia, habló abiertamente sobre las dificultades de fertilidad en una publicación de Instagram en 2019. "Para todos los que están pasando por el infierno de la infertilidad y la concepción, por favor sepan que no fue un camino fácil hacia ninguno de mis embarazos", escribió en ese momento.

Durante la conversación con Vanity Fair, la protagonista de "El diablo viste a la moda" también destacó lo común que son los abortos espontáneos. "Dado el dolor que sentí al intentar quedarme embarazada, me habría parecido poco sincero publicar algo tan feliz cuando sé que la historia tiene muchos más matices que eso para todo el mundo... se trataba más bien de lo que no iba a hacer", aseguró, enfatizando que no se siente avergonzada por algo que considera, estadísticamente, bastante normal.