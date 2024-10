Alfonso Cuarón: “En ‘Disclaimer’ hay mucho elemento mexicano”

El director Alfonso Cuaron llega a la alfombra roja para una proyección especial de la serie "Disclaimer" en el Festival Internacional de Cine de Morelia, el jueves 24 de octubre de 2024, en Morelia, México. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

El director Alfonso Cuarón firma un autógrafo en el Festival Internacional de Cine de Morelia, el jueves 24 de octubre de 2024, en Morelia, México. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

El director Alfonso Cuarón llega a la alfombra roja para una proyección especial de la serie "Disclaimer" en el Festival Internacional de Cine de Morelia, el jueves 24 de octubre de 2024, en Morelia, México. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

El director Alfonso Cuarón, izquierda, habla durante una charla con la directora general del Festival Internacional de Cine de Morelia, Daniela Michel, en el Festival Internacional de Cine de Morelia, el jueves 24 de octubre de 2024, en Morelia, México. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved