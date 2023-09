Aerosmith pospone fechas por problemas vocales de Steven Tyler

Aerosmith durante uno de sus conciertos de la gira "Peace Out: The Farewell Tour" el sábado 2 de septiembre de 2023 en Wells Fargo Center en Filadelfia. (Foto Amy Harris/Invision/AP) 2023 Invision

Brad Whitford, de izquierda a derecha, Steven Tyler, John Douglas, Joe Perry, y Tom Hamilton de Aerosmith durante uno de sus conciertos de la gira "Peace Out: The Farewell Tour" el sábado 2 de septiembre de 2023, en Wells Fargo Center en Filadelfia. (Foto Amy Harris/Invision/AP) 2023 Invision

Steven Tyler, izquierda, y Joe Perry de Aerosmith durante uno de sus conciertos de la gira "Peace Out: The Farewell Tour" el sábado 2 de septiembre de 2023, en Wells Fargo Center en Filadelfia. (Foto Amy Harris/Invision/AP) 2023 Invision

Brad Whitford de Aerosmith durante uno de sus conciertos de la gira "Peace Out: The Farewell Tour" el sábado 2 de septiembre de 2023, en Wells Fargo Center en Filadelfia. (Foto Amy Harris/Invision/AP) 2023 Invision

El vocalista de la banda de rock Aerosmith, Steven Tyler, canta durante el primer concierto de su gira "Peace Out: The Farewell Tour", el sábado 2 de septiembre de 2023, en el Wells Fargo Center de Filadelfia. Aerosmith pospuso múltiples fechas de su gira de despedida pues su líder Steven Tyler se lesionó las cuerdas vocales el fin de semana del 9 de septiembre. (Foto de Amy Harris/Invision/AP, archivo) 2023 Invision

“Me duele decir que he recibido órdenes estrictas del médico de no cantar durante los próximos 30 días”, publicó Tyler, de 75 años, en Instagram. “Sufrí daños en las cuerdas vocales durante el concierto del sábado que me provocaron una hemorragia posterior. Tendremos que posponer algunas fechas para poder regresar y brindarles la actuación que se merecen”.