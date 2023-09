Acusadores de productor japonés señalado por abuso sexual piden disculpa y compensación

Junya Hiramoto, director de la Asociación de Víctimas de Agresión Sexual de Johnny's, habla durante una entrevista con The Associated Press el lunes 4 de septiembre de 2023 en Tokio. Un grupo de hombres que afirman haber sido abusados sexualmente por un productor de bandas musicales de chicos japonesas expresaron el lunes su esperanza de que la compañía acepte ofrecer una compensación financiera e introducir medidas para evitar que esto vuelva a ocurrir. (Footo AP/Eugene Hoshiko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved