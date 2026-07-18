Entrenamiento de España interrumpido por mal tiempo antes de la final del Mundial ante Argentina

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El técnico de España Luis de la Fuente durante un acto previo a la final del Mundial contra Argentina, el viernes 17 de julio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Los jugadores de la Roja se trasladaron al interior para realizar el calentamiento. No hubo una indicación inmediata de si el equipo intentaría volver a salir para completar una sesión completa.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, advirtió a los residentes el sábado que se esperan tormentas severas en todo el estado, con posibilidad de vientos dañinos, tornados, inundaciones repentinas y granizo de gran tamaño.

Argentina también se encuentra en la misma zona antes del partido del domingo. Argentina jugará por su segundo título consecutivo del Mundial y el cuarto en total.

España conquistó sy único campeonato mundial en 2010.

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FUENTE: AP