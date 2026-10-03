Entrenadora de Valkyries se desploma brevemente en triunfo de su equipo en la WNBA

Natalie Nakase, entrenadora de las Valkyries de Golden State, da indicaciones durante el tercer partido de la serie de playoffs ante las Wings de Dallas, el viernes 2 de octubre de 2026 (AP Foto/Jeff Chiu) AP

A 1:40 minutos de que concluyera el encuentro que las Valkyries ganaron 77-73 a las Wings de Dallas para resolver la serie de playoffs, Nakase tuvo que recibir ayuda de la preparadora física Katelin Knox para ponerse de pie.

Terminó el partido en la banca, pero salió de la cancha escoltada por un miembro de su personal en cuanto sonó el bocinazo final, mientras su equipo celebraba en el círculo central.

El equipo indicó que después la estratega se sentía bien, pero el entrenador asistente Kasib Powell atendió a los medios en la conferencia de prensa posterior al partido, donde normalmente habla ella.

“Natalie está bien; obviamente, tenemos pronto actividad. Volvemos a jugar el domingo. No se lo perdería por nada”, comentó Powell. “Esto todavía es nuevo para nosotros, sólo estamos tratando de entenderlo. Sabemos que la vimos después y estaba bien, riéndose, de muy buen ánimo. Iremos averiguando más a medida que avancemos, pero creo que está totalmente bien; está hablando, se está riendo allá atrás. Esperamos con ganas alistarnos para el domingo”.

Las Valkyries recibirán a las Aces de Las Vegas, campeonas defensoras, en el primer partido de las semifinales a un máximo de cinco duelos.

“Está bien, está bien”, manifestó la escolta Gabby Williams. “Solo intentamos dar un paso al frente nosotras mismas. Estamos felices de que esté bien”.

Golden State remontó una desventaja de 16 puntos para eliminar a las Wings en el tercer y decisivo partido en el Chase Center. Nakase, de 46 años, condujo a las Valkyries a una temporada histórica en 2025 como el primer equipo de expansión en llegar a los playoffs en su temporada inaugural.

La escolta Tiffany Hayes dijo que no vio cuando Nakase se desplomó. Inmediatamente después, la entrenadora volvió a lo suyo, incluso ganando con éxito una impugnación de un fallo arbitral.

“No perdió el ritmo”, comentó Powell. “Estábamos concentrados mientras eso ocurría; cuando fue a la banda, dibujó la siguiente jugada, estaba en la reunión, exigiéndoles que consiguieran frenar a las rivales, así que no se saltó ni un paso”.

Powell agregó que las Valkyries mantuvieron la compostura “y simplemente se apoyaron unas a otras y a ella”.

“Sí sabemos que estará lista para el domingo”, aseveró Powell.

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FUENTE: AP