Entrenador dice que Irán aún recibe maltrato de EEUU en el Mundial antes de su 2do partido

Amir Ghalenoei, entrenador de Irán, dirige una práctica para el Mundial el sábado 20 de junio de 2026 en Carson, California (AP Foto/Andre Penner) AP

“Me alegra mucho que la nación iraní nos respalde. Jugamos por nuestros mártires en Irán", dijo Ghalenoei. "Pero sé que este tipo de comportamiento ha herido a nuestro pueblo. Incluso si gastáramos miles de millones de dólares, no podríamos tener justicia para nuestro pueblo.

"Esto sólo demuestra que somos un país oprimido. Pero, aun así, espero que alcancemos la paz, y espero que este tipo de comportamiento no se institucionalice en el Mundial”.

Irán regresó el sábado al área de Los Ángeles para su segundo partido contra Bélgica, previsto para este domingo, pero Ghalenoei indicó que se vio obligado a recortar el entrenamiento de su equipo antes de este difícil duelo contra la décima selección del ranking mundial de la FIFA, después de que se rechazó su solicitud de viajar el viernes.

“Necesitábamos tener 24 horas (en Los Ángeles), pero nos dieron menos de 16 horas, y por eso tuvimos que dejar el entrenamiento a la mitad", explicó Ghalenoei. "Estas limitaciones nos lo han puesto muy difícil”.

Ghalenoei también pidió a los demás equipos y entrenadores del Mundial que se pronuncien contra el trato al equipo iraní.

“Les hago una pregunta a los otros 47 entrenadores y ninguno me ha respondido”, manifestó. “Estamos aquí por el fútbol, no por la política, y lo estamos diciendo otra vez. Nuestras quejas son por la manera en que se han comportado con nosotros. No he escuchado nada de otros entrenadores (en el Mundial), y estoy seguro de que están ocupados y preparando a sus propios equipos y nunca esperamos que reaccionen.

"Pero si yo hubiera visto a otro equipo tratado como nos están tratando a nosotros, diría algo”.

La selección de Irán opera bajo restricciones de viaje impuestas por Estados Unidos, que inició una guerra contra esa nación el 28 de febrero. A los Príncipes Persas se les ha exigido volar a Estados Unidos el día anterior al encuentro y regresar inmediatamente después a su base de entrenamiento en Tijuana, México.

Aunque ese calendario no se considera extraordinario para otros equipos que voluntariamente viajan en la misma franja, no es lo que quiere Ghalenoei. Irán entrenó el sábado por la tarde en el estadio del Galaxy de Los Ángeles, en el suburbio de Carson, tras el corto vuelo desde Tijuana.

No se puede negar que nuestra situación no ha sido la misma que la de todos los demás equipos", aseveró el mediocampista iraní Saeid Ezatolahi. “ Todos los demás equipos han logrado concentrarse en nuestra planificación, mientras que nosotros hemos tenido que dedicar mucho tiempo solo a desplazarnos”.

Ghalenoei elogió repetidamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por sus intentos de flexibilizar las restricciones estadounidenses, y se mostró optimista de que Estados Unidos permitirá al conjunto viajar a Seattle la próxima semana con dos días de antelación para disputar su último partido de la fase de grupos contra Egipto.

“Para el tercer partido, dijeron: ‘En Seattle, pueden hacer lo que quieran. Pueden actuar como quieran y pueden venir antes’", aseguró Ghalenoei. "Pero mi problema es: ¿por qué no nos dejaron venir antes también para los dos primeros partidos? Solo sé que para el último partido nos han permitido tomar nuestras propias decisiones al planificar el viaje.

"Pero, por desgracia, para los dos primeros partidos otros tomaron esas decisiones de horarios por nosotros”.

El entrenador indicó que la FIFA pasó gran parte del viernes intentando persuadir al gobierno estadounidense para que permitiera a Irán volar a Los Ángeles ese día. Ghalenoei esperó junto al teléfono la aprobación para dirigirse al aeropuerto, pero las negociaciones no tuvieron éxito.

Ghalenoei contó: “Dijeron: ‘Lo sentimos, no pudimos hacerlo’. Y eso nos va a afectar mentalmente, sobre todo porque, como entrenador principal, quiero concentrarme en cuestiones técnicas. Le agradezco a la FIFA por eso, pero no significa que haya tenido éxito. Solo espero que no ocurran problemas en futuros Mundiales”.

Irán también disputó su partido inaugural del Mundial en el SoFi Stadium el lunes, con un empate 2-2 ante la modesta Nueva Zelanda, un día después de un desplazamiento de cinco horas que incluyó demoras en aduanas.

Ghaleneoi dijo después del partido que le sorprendió y molestó que le ordenaran salir del país de inmediato en lugar de pasar un día más en Estados Unidos para optimizar el periodo de recuperación de su equipo, mientras que funcionarios estadounidenses afirmaron que Irán ya conocía sus restricciones.

Ghalenoei reconoció el sábado que los iraníes pasaron por aduanas y llegaron a su hotel en Los Ángeles mucho más rápido esta vez tras su corto vuelo desde Tijuana, y dio crédito a los funcionarios estadounidenses por resolver algunos de los problemas burocráticos.

Pero también renovó sus quejas por los integrantes de la delegación del equipo a quienes se les negaron visados, incluido el jefe de la federación de fútbol de Irán, personal de apoyo del cuerpo técnico y empleados de relaciones con los medios.

“Este tipo de comportamiento no es adecuado para un Mundial", sostuvo el técnico. "Invitas a un equipo, ¿pero no dejas entrar a su personal de apoyo, a su personal de trabajo interno?”.

Ghalenoei dijo que la federación de fútbol de Irán no ha presentado formalmente una queja ante la FIFA por el trato recibido, y que sólo está ventilando sus quejas públicamente.

El lateral derecho belga Thomas Meunier expresó la empatía de su equipo con la situación de los iraníes, que le recordó enfrentar a Ucrania tras la invasión rusa.

“Normalmente no mezclamos el fútbol con la política, pero es bastante difícil separar ambas cosas, la verdad. Este periodo debería empujar al equipo iraní a hacerlo mejor, en mi opinión", señaló Meunier. “Cuando jugamos contra Ucrania en la Liga de Naciones, había una motivación muy alta, más energía. Quieren hacer sentir orgulloso a su pueblo y defender a su nación.

”Para nosotros, es un desafío añadido. Imagino que algunos jugadores iraníes tienen una familia directamente afectada por la guerra, y obviamente nos solidarizamos con esa gente”.

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FUENTE: AP