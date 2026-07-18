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Entradas carísimas para ver a Messi y Yamal en final mundialista Argentina-España

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Cualquiera que busque una entrada de última hora para ver a Lionel Messi y Argentina frente a Lamine Yamal y España en la final de la Copa del Mundo debe estar realmente dispuesto a meter mano en la cartera y usar la tarjeta de crédito con el mayor saldo posible.

Lionel Messi, de Argentina, entrena el sábado 18 de julio de 2026 en Morristown, Nueva Jersey (AP Foto/Abbie Parr)
Lionel Messi, de Argentina, entrena el sábado 18 de julio de 2026 en Morristown, Nueva Jersey (AP Foto/Abbie Parr) AP
Lionel Messi, de Argentina, entrena el sábado 18 de julio de 2026 en Morristown, Nueva Jersey (AP Foto/Abbie Parr)
Lionel Messi, de Argentina, entrena el sábado 18 de julio de 2026 en Morristown, Nueva Jersey (AP Foto/Abbie Parr) AP

Y sie es posible, una llave de una bóveda bancaria serviría también. La entrada para la final de este domingo en East Rutherford, Nueva Jersey es cara, por decir lo menos.

El sitio oficial de reventa de entradas de la FIFA tenía sus boletos más baratos el sábado por la mañana en 6.411,25 dólares por una vista de nivel intermedio detrás de la portería. Y esas entradas desaparecieron para la hora del almuerzo.

Las entradas en las esquinas de la grada superior estaban listadas por casi 10.000 dólares. Para estar mucho más cerca de la acción, los compradores tendrían que gastar alrededor de 16.000 dólares, o hasta casi 60.000 dólares por asientos especiales de hospitalidad.

Otros sitios como SeatGeek y StubHub también ofrecían entradas en la grada superior desde alrededor de 10.000 dólares. Algunos asientos en los niveles inferiores se acercaban a los 35.000 dólares.

Para algunos, puede valer la pena ver a Messi, considerado por muchos el mejor jugador de todos los tiempos, perseguir la historia frente a Yamal, una de las estrellas emergentes más brillantes del fútbol.

Argentina jugará por su cuarto título en total y el segundo consecutivo. Ningún país ha ganado Mundiales seguidos desde Brasil en 1958 y 1962. España ganó su único título en 2010.

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