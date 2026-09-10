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Enric Mas resiste a Primož Roglič en contrarreloj clave de la Vuelta a España

JEREZ DE LA FRONTERA, España (AP) — Enric Mas mantuvo su liderato general en una contrarreloj individual clave de la Vuelta a España el jueves. Solo quedan tres etapas montañosas en la gran vuelta.

El especialista en contrarreloj Primož Roglič subió del tercer al segundo puesto de la general y le recortó 33 segundos a Mas, pero se mantuvo a 1 minuto y 37 segundos del español.

Felix Gall cayó del segundo al tercer lugar, a 3:01 de Mas, quien ha conservado el liderato general desde que lo heredó de Tadej Pogacar después de que el cinco veces campeón del Tour de Francia se retirara tras una caída en la octava etapa.

El suizo Stefan Küng ganó la 18ª etapa, disputada sobre un recorrido de 32,1 kilómetros (20 millas) desde El Puerto de Santa María hasta Jerez de la Frontera.

Roglič fue cuarto en la etapa, a 19 segundos de Küng, y Mas terminó 12º, a 52 segundos.

La etapa 19 del viernes es un tramo de 210,8 kilómetros (131 millas) desde Vélez-Málaga hasta Peñas Blancas.

La Vuelta termina el domingo en Granada.

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