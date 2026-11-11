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Encuentran con vida a un adolescente tras 6 días perdido en un bosque de Australia

MERLBOURNE (AP) — Un adolescente de 17 años con autismo fue encontrado con vida el jueves tras pasar seis días perdido en zonas boscosas del este de Australia.

El joven, a quien la policía identificó únicamente como William, había empezado a acampar con un amigo adolescente cuando desapareció el viernes pasado cerca de Walhalla, un antiguo pueblo minero de oro situado 185 kilómetros (115 millas) al este de Melbourne, informó la policía.

Una tripulación de un helicóptero policial lo encontró en una zona agreste y tendido en el lecho seco de un arroyo, y más tarde se reencontró con su madre. William estaba de buen ánimo y, en general, en buen estado de salud, señaló el comunicado policial.

"Estoy feliz de que esté vivo”, dijo su madre, Elizabeth, a los periodistas. AP decidió no proporcionar su apellido para evitar identificar a su hijo.

Y bromeó: “Y no va a volver a salir de casa nunca más. Está castigado de por vida. No va a ir a ningún lado nunca más”.

Más tarde, William fue trasladado a un hospital para vigilar su estado de salud, indicó la policía.

El clima primaveral del hemisferio sur había sido templado durante la última semana en la región donde William se perdió y había llovido poco.

Elizabeth dejó a su hijo y a su amigo el viernes pasado para un fin de semana de acampada. William caminó una corta distancia desde el campamento hasta el lugar donde los habían dejado para recoger más equipo de acampada, pero nunca regresó con su amigo, según la policía.

La amplia búsqueda policial para encontrarlo contó con la participación de servicios de emergencia y voluntarios.

FUENTE: AP

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