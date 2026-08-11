americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Encuentran al menos 14 mineros muertos en una mina abandonada de Sudáfrica, según la policía

JOHANNESBURGO (AP) — Al menos 14 mineros artesanales murieron y decenas resultaron heridos en una mina en desuso en Sudáfrica, informó la policía el martes.

ARCHIVO - Policías sudafricanos prestan seguridad durante una marcha en Ciudad del Cabo, el 29 de julio de 2009. (AP Foto/Schalk van Zuydam, Archivo)
ARCHIVO - Policías sudafricanos prestan seguridad durante una marcha en Ciudad del Cabo, el 29 de julio de 2009. (AP Foto/Schalk van Zuydam, Archivo) AP

Las autoridades señalaron que los mineros fueron hallados muertos en una mina cerca de la ciudad de Rustenburg, unos 130 kilómetros (80 millas) al noroeste de Johannesburgo.

La policía no proporcionó de inmediato más detalles sobre las circunstancias.

Sudáfrica tiene decenas de miles de mineros artesanales que trabajan ilegalmente en minas de oro y platino que las compañías mineras ya no utilizan. Los mineros informales suelen operar sin el equipo de seguridad adecuado.

Rustenburg es un centro de la minería de platino en Sudáfrica, que cuenta con las mayores reservas de platino del mundo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

La mafia que sacó de Cuba a Yasiel Puig aparece vinculada a El Cangrejo, nieto de Raúl Castro

La mafia que sacó de Cuba a Yasiel Puig aparece vinculada a "El Cangrejo", nieto de Raúl Castro

NYT vincula a El Cangrejo, nieto de Raúl Castro, con investigaciones sobre tráfico de personas y tarjetas robadas

NYT vincula a "El Cangrejo", nieto de Raúl Castro, con investigaciones sobre tráfico de personas y tarjetas robadas

Cabecilla de la Mafia Cubana aseguró que entregó una lancha a El Cangrejo, nieto de Raúl Castro

Cabecilla de la "Mafia Cubana" aseguró que entregó una lancha a "El Cangrejo", nieto de Raúl Castro

Rusia puede modernizar las termoeléctricas de Cuba, pero pone una condición: Que encuentren con qué pagarnos

Rusia puede modernizar las termoeléctricas de Cuba, pero pone una condición: "Que encuentren con qué pagarnos"

Hombre de Miami se declara culpable de amenazar de muerte a Marco Rubio y otros funcionarios de EEUU

Hombre de Miami se declara culpable de amenazar de muerte a Marco Rubio y otros funcionarios de EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter