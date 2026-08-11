Encuentran al menos 14 mineros muertos en una mina abandonada de Sudáfrica, según la policía

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ARCHIVO - Policías sudafricanos prestan seguridad durante una marcha en Ciudad del Cabo, el 29 de julio de 2009. (AP Foto/Schalk van Zuydam, Archivo) AP

Las autoridades señalaron que los mineros fueron hallados muertos en una mina cerca de la ciudad de Rustenburg, unos 130 kilómetros (80 millas) al noroeste de Johannesburgo.

La policía no proporcionó de inmediato más detalles sobre las circunstancias.

Sudáfrica tiene decenas de miles de mineros artesanales que trabajan ilegalmente en minas de oro y platino que las compañías mineras ya no utilizan. Los mineros informales suelen operar sin el equipo de seguridad adecuado.

Rustenburg es un centro de la minería de platino en Sudáfrica, que cuenta con las mayores reservas de platino del mundo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP