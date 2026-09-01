En una España que se abrasa, el tradicional abanico vive su momento de gloria

Una mujer se refresca dándose aire con un abanico en el metro, en Madrid, España, el 18 de agosto de 2026. (AP Foto/Manu Fernández) AP

Lo bastante pequeño como para caber en un bolso, el tradicional abanico plegable español se abre de golpe formando un semicírculo. Con poco más que un movimiento de muñeca, crea una brisa sorprendentemente fuerte.

A medida que las sucesivas olas de calor en Europa occidental elevaron las temperaturas a niveles insoportables este verano, este accesorio se ha vuelto imprescindible, adoptado tanto por jóvenes como por mayores de España y de otros lugares. Las mujeres —y cada vez más hombres— los despliegan en el transporte público, en conciertos y en festivales de música. En julio, los abanicos con los colores del arcoíris estaban por todas partes durante las bulliciosas celebraciones del Orgullo en Madrid.

En un día reciente de agosto, Ana Feliu, de 20 años, se protegía del sol con un abanico de papel que le regalaron durante una fiesta valenciana. Contó que en verano lo lleva a todas partes.

“Este es mi favorito, pero tengo muchos”, dijo a The Associated Press cerca de la Puerta del Sol, en el centro de Madrid. Se espera que las temperaturas en la capital de España alcancen los 39º Celsius (102º Fahrenheit) el jueves y el viernes.

“Al principio me daba un poco de vergüenza porque es un artículo que se relaciona sobre todo con la mujer, pero reconozco que tiene su funcionalidad y que a mi me alegra el día”, manifestó González, de 53 años.

Los orígenes globales del abanico

Los historiadores creen que el abanico plegable llegó a Europa a través del comercio marítimo portugués con Asia en los siglos XV y XVI.

Ya a mediados del siglo XVII, el pintor español Diego Velázquez pintó su enigmática “La dama del abanico”, en la que una mujer, posiblemente francesa, posa con lo que parece ser un delicado abanico de madera.

A medida que se ponían de moda en las cortes europeas, España desarrolló su propio estilo e industria. Madrid se convirtió en un importante centro de producción y, en el siglo XVIII, Valencia se había erigido como la capital española de la fabricación de abanicos.

Tan arraigado estaba el accesorio en la sociedad aristocrática española en el siglo XIX, que las mujeres los usaban para expresar discretamente el coqueteo, el interés o la desaprobación a través de lo que se denominaba “el lenguaje del abanico”.

Desde España, el abanico viajó a América Latina. En el siglo XIX, las bailaoras de flamenco comenzaron a usarlo como un elemento expresivo, a medida que estilos de canto y baile cubanos como la guajira influían en esa forma de danza. Con el tiempo, la asociación del abanico con el flamenco ayudó a convertirlo en un símbolo español por excelencia.

“El abanico es un elemento perfecto porque, por un lado, evoca el calor y la humedad de Cuba —esa sensación pesada y opresiva”, explicó Carmen Torres, una bailaora de 44 años en el sur de España. “Y al mismo tiempo, nos da una manera de sacar a relucir lo seductor, lo coqueto”.

De tiendas centenarias a quioscos de recuerdos

Desde hace más de siglo y medio, la familia de Javier Llerandi vende abanicos en Casa de Diego, en Madrid.

“Nosotros vivimos del calor”, dijo Llerandi a la AP.

Los abanicos de Casa de Diego se fabrican en España y van desde modelos sencillos de madera bicolor hasta piezas elaboradas, pintadas a mano, hechas de nácar con intrincados motivos florales. Sus precios parten en unos 30 euros (35 dólares), mientras que otros cuestan entre 200 y 500 euros (hasta 580 dólares) y algunas piezas de alta gama alcanzan los 6.000 euros (casi 7.000 dólares). Los precios varían según los materiales utilizados y, sobre todo, según el trabajo artesanal que conllevan, indicó.

A medida que Madrid se ha convertido en un destino turístico, los visitantes extranjeros también se están haciendo con sus abanicos, que, según Llerandi, son más fiables que los pequeños ventiladores eléctricos portátiles.

“Las cosas con pilas o baterías se agotan, y además se agotan en el peor momento”, dijo Llerandi, que añadió con una sonrisa que “las olas de calor, a este negocio, le vienen bien".

Para el cliente menos exigente, por unos pocos euros hay abanicos de plástico con diseños impresos a la venta en quioscos de recuerdos, incluido uno a un par de cientos de metros (yardas) de la tienda de Llerandi. Allí también, una vendedora reportó fuertes ventas este verano.

A las afueras de una imponente plaza de toros en Madrid, Juani Durán vende abanicos de madera con diseños florales tradicionales por cinco euros. Las corridas de toros se celebran en recintos al aire libre, y los espectadores suelen vestirse bien para asistir, lo que hace que estos elegantes abanicos sean un accesorio ideal.

“El abanico no suele faltar en el bolsillo de ninguna mujer, y en el de algunos hombres tampoco”, señaló Duran antes de una corrida de toros a finales de agosto.

“No es un abanico de mucha calidad, pero bueno, para pasar el verano te da", apuntó señalando su mercancía.

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La fotógrafa de Associated Press Laura León en Sevilla, España, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP