En una barbería de Filadelfia, hombres negros debaten su pasado y futuro político

Khalil Thompson, centro y de pie, cofundador de Win With Black Men, dirige un debate en la barbería Philly Cuts de Filadelfia, el viernes 21 de agosto de 2026. (Foto AP/Matt Rourke) AP

Aunque los hombres negros votan abrumadoramente por los demócratas, incluso pequeños cambios en su apoyo pueden ayudar a inclinar elecciones decididas por márgenes ínfimos. A menudo son de los votantes más examinados, pero menos comprendidos, un punto ciego que Thompson quiere corregir.

Su misión lo llevó a una barbería de Filadelfia una noche de viernes reciente, donde la organización de Thompson, Win With Black Men, organizó una conversación que se mezcló con el zumbido de las máquinas de cortar cabello y una pausa para comer cheesesteaks.

“Sabemos que la barbería es como nuestro propio club de campo al que venimos, así que lo que realmente queremos es empezar a tener una conversación sobre lo que es importante para nosotros en nuestra comunidad”, dijo Thompson a las decenas de personas que se estaban cortando el pelo, sentadas en sillas alineadas alrededor del local o de pie donde encontraban espacio.

La discusión de más de dos horas, en que participaron políticos locales, líderes sindicales, residentes de toda la vida, recién llegados y algunos estudiantes de secundaria, tenía enormes implicaciones políticas. Si bien Filadelfia es un bastión liberal y no está en juego en las elecciones intermedias de este año, es crucial en las elecciones presidenciales. Si los demócratas no pueden aumentar sus cifras en la ciudad, donde los residentes negros son el 40% de la población, les resulta mucho más difícil ganar Pensilvania. Los demócratas enfrentan pruebas similares en todo el país.

“Soy un hombre negro de clase media que vive en D.C. No tengo idea de cuáles serán las distintas necesidades cotidianas del hermano que va al rodeo Bill Pickett en Houston, el hermano que quizá trabaja en una granja de maní en Albany, Georgia, frente al hermano que vive en Oakland o el que vive en Detroit y va a trabajar a una planta automotriz”, comentó después Thompson a The Associated Press. “Cuando haces encuestas, elaboras mensajes y tomas decisiones de televisión para los hombres negros con un único filtro monolítico, vas a perder a un amplio sector”.

Cuando la conversación empezó a tomar forma, Thompson planteó la pregunta clave que ha estado reflexionando: ¿Por qué algunos hombres negros no apoyaron con entusiasmo a Harris, la primera mujer negra nominada a la presidencia por un partido político importante?

Intercambio acalorado pone de relieve preguntas sin respuesta

Un intercambio reflejó los debates estruendosos pero conocidos que algunos hombres negros han tenido entre sí desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Stanley Thigpen, ingeniero civil, tenía una teoría sobre los hombres negros y Trump, a quien describió como “Big T allá en el 1600”, en referencia a la dirección de la Casa Blanca en 1600 Pennsylvania Ave.

Thigpen afirmó que no es simpatizante, pero “lo que no logramos darnos cuenta es que Trump siempre ha sido una figura prominente en la cultura negra”, sostuvo. De inmediato se escucharon quejidos, risas y objeciones.

“Yo tengo que rebatir eso”, intervino Al Glay, agente inmobiliario.

“¡No puedes rebatir eso!”, replicó Thigpen. “Los raperos rapeaban sobre Trump”.

Glay recordó las declaraciones de Trump sobre cinco adolescentes negros y latinos, ahora conocidos a veces como los Cinco Exonerados, que fueron acusados y condenados injustamente por la violación en 1989 de una corredora blanca en Central Park, en Nueva York.

“Fue descaradamente racista”, afirmó. “¿Cómo puedes apoyar eso?”

Otro hombre desestimó el tema.

“De todos modos, todos son racistas”, aseveró.

“Miraste a tu mamá a la cara, miraste a tu tía a la cara”, dijo Glay. “Miraste a todo el mundo a la cara, y viste a Kamala, ¿y votaste por el hombre blanco?”

La barbería estalló brevemente.

Un momento de cierre del círculo para el acercamiento político

Thompson comenzó como organizador de la campaña presidencial de 2008 del demócrata Barack Obama. Thompson cofundó Win With Black Men en 2023 para movilizar a los hombres negros y destacar sus prioridades.

Los esfuerzos de la organización se aceleraron después que Harris entró en la contienda presidencial y se extendieron las preocupaciones de que los hombres negros no respaldarían con entusiasmo a la entonces vicepresidenta.

Harris visitó la misma barbería —Philly Cuts, en el oeste de Filadelfia— durante su campaña, nueve días antes de perder frente a Trump. Habló con el congresista estatal local sobre maneras de mejorar la representación de los hombres negros en la educación, entre ellas aumentar los salarios y reducir los préstamos estudiantiles.

La conversación reciente fue mucho más libre y sin un guion tan marcado.

Los hombres debatieron cómo ofrecer modelos a seguir y oportunidades educativas para los jóvenes negros, si los “desiertos alimentarios” de la ciudad eran el resultado de políticas intencionales y si la inteligencia artificial planteaba mayores riesgos o recompensas para ellos en el mercado laboral. Pero todos coincidieron en la necesidad de una mayor inversión del gobierno en sus comunidades.

Thompson señaló que ha encontrado que los hombres negros, en distintas regiones, niveles educativos y de ingresos, se interesan por políticas que podrían ayudarlos a ser proveedores y cuidadores, construir caminos hacia una riqueza independiente y obtener oportunidades educativas que impulsen la independencia financiera y la versatilidad.

Algunos compartieron sentimientos de desencanto con la política que atravesaban las líneas partidistas.

“Durante muchísimo tiempo, siempre tenemos una razón para desconfiar del gobierno, porque conocemos nuestra historia, ¿verdad?”, expresó Maurice Anderson, uno de los barberos.

Recordó que el presidente demócrata Bill Clinton firmó una ley que aumentó las condenas penitenciarias y que, de manera desproporcionada, envió a personas negras a prisión.

“Lo que ha pasado”, dijo, “es que estamos agotados”. Pero incluso eso era una trampa, añadió: “Quieren que te eches para atrás”.

El senador estatal Vincent Hughes, demócrata, reconoció el desencanto.

“Siempre es importante que estemos dialogando porque tenemos que convertir esa ira en acción”, indicó después.

John White Jr., de 77 años, exrepresentante estatal y miembro del Concejo Municipal de Filadelfia que dirigió la política federal de vivienda durante el gobierno de Clinton, dijo que los hombres estaban teniendo “los mismos tipos de conversaciones que teníamos entonces”. Los instó a traducir la frustración en participación cívica.

Se prevé que los hombres negros sean un grupo de votantes muy disputado en 2028

Los estrategas políticos consideran cada vez más que los hombres de color son un grupo de votantes crucial, a medida que el panorama político atraviesa un cambio generacional.

“Los hombres negros no son un bloque uniforme”, afirmó Terrance Woodbury, encuestador político cuya firma, HIT Strategies, asesoró a la campaña de Harris.

Los hombres negros de 18 años o más —aproximadamente el 4,3% de la población de Estados Unidos, según la estimación más reciente del censo— tienen experiencias históricas únicas que hacen que sus patrones de voto sean distintos de los de otros grupos. En julio, los hombres negros de 20 años o más registraron una tasa de desempleo del 6,2%, casi el doble de la tasa del 3,5% de los hombres blancos, según datos federales.

Una encuesta de la Reserva Federal basada en datos de 2022 encontró que sus familias tenían una riqueza mediana de 44.890 dólares, en comparación con la riqueza mediana de las familias blancas, de 285.010 dólares. En 2023, la tasa de encarcelamiento de los hombres negros fue aproximadamente 5,5 veces la de los hombres blancos, según las cifras más recientes de la Oficina de Estadísticas de Justicia.

Aproximadamente una cuarta parte de los hombres negros apoyó a Trump en 2024, según AP VoteCast, una encuesta a más de 120.000 votantes registrados en los 50 estados. Eso se compara con el 12% en 2020, cuando Trump perdió frente al demócrata Joe Biden.

Thompson afirma que ha escuchado a hombres negros de distintos orígenes —urbanos y rurales, de ingresos altos y bajos— sobre cómo realidades más profundas, como el trauma, el encarcelamiento masivo, la discriminación económica y los estereotipos culturales, hacen que algunos hombres negros sean más escépticos de las instituciones tradicionales y de los esfuerzos habituales de acercamiento de campaña.

Woodbury, el encuestador, indicó que varios posibles candidatos presidenciales demócratas ya han empezado a consultar a su firma sobre cómo acercarse a los hombres negros.

“No hay nadie que esté pensando en 2028 que no entienda el impacto desproporcionado que los hombres negros van a tener en Carolina del Sur”, dijo, en referencia al primer estado con primarias presidenciales demócratas.

Thompson cree que los hombres negros son más propensos a votar por candidatos que ofrezcan un mensaje inspirador en lugar de uno pesimista. Pero, así como el propio mensaje sombrío de Trump hacia las comunidades negras resonó en algunos votantes negros, Thompson señaló que también han surgido como temas movilizadores en las elecciones de medio mandato los temores sobre las políticas del gobierno en materia de vigilancia policial y derechos civiles, los programas corporativos de diversidad y la forma en que se enseña la historia del país.

“Hoy tenemos la libertad por la que incontables ancestros rezaron, por la que murieron”, afirmó Thompson. “Y hay tantas maneras de usarla. Sólo tenemos que motivar y movilizar”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP