En un distrito de Nepal, la catástrofe por inundaciones se mide en cuerpos y fosas

Rescatistas se disponen a enterrar a víctimas de las inundaciones en Chitwan, Nepal, el 29 de agosto del 2026. (AP foto/Nisha Shrestha) AP

En el distrito de Chitwan, en el centro-sur de Nepal, la magnitud de la catástrofe era evidente en unos 250 cuerpos a la espera de identificación y en las zanjas excavadas a toda prisa para su entierro temporal tras las catastróficas inundaciones que mataron al menos a 800 personas y dejaron a más de 3.000 desaparecidas en Nepal y el Tíbet.

Los cuerpos fueron arrastrados cientos de kilómetros río abajo por el río Bhotekoshi desde el epicentro de la inundación antes de ser recuperados en Chitwan.

Las autoridades realizaron el sábado el entierro temporal de unas 100 víctimas, mientras los equipos forenses se esforzaban por hacer frente a la situación. Un convoy de vehículos que transportaba cuerpos entró en una zona frondosa y boscosa mientras una excavadora abría una zanja ancha en la tierra roja, ante la mirada de funcionarios y medios de comunicación.

Anil Thapa, un inspector de policía que coordina el manejo de los cuerpos, indicó que a otros 50 cuerpos se les estaban tomando muestras de ADN antes de su entierro.

Las autoridades conservan las muestras de ADN, fotografían rasgos faciales distintivos y registran otros detalles de identificación, explicó Thapa. A los cuerpos se les asigna un número de referencia para ayudar a las familias a reclamarlos más adelante.

Thapa señaló que muchos de los cuerpos habían permanecido sumergidos en aguas durante unos cuatro días y ya se estaban descomponiendo cuando fueron recuperados.

En toda la región, viviendas, vehículos y tractores agrícolas seguían parcialmente enterrados en el lodo.

La infraestructura forense limitada y la capacidad insuficiente de las morgues en el distrito tensionaron aún más los esfuerzos para gestionar la abrumadora cantidad de cuerpos recuperados tras el desastre, dijeron funcionarios.

La alta humedad y el calor sofocante aceleraron la descomposición, lo que agravó las dificultades, mientras expertos en salud advirtieron que dejar los restos expuestos podría aumentar el riesgo de enfermedades.

Deslizamientos de tierra en la zona cerraron la principal autopista que conecta la capital, Katmandú, y Chitwan, un día después de que reabriera parcialmente, lo que complicó los esfuerzos para trasladar cuerpos y suministros de ayuda.

Mientras los sobrevivientes lidiaban con las consecuencias, aumentaron las críticas a los entierros. Algunos residentes denunciaron que no se les dio a los muertos sus últimos ritos y que se les negó dignidad en la muerte. Familias que aún esperaban localizar a parientes desaparecidos y algunas figuras públicas cuestionaron si las autoridades actuaron con demasiada rapidez.

El asunto es particularmente sensible en Nepal, una nación mayoritariamente hindú donde tradicionalmente se incinera a los muertos.

Ruby Chaudhary, que tiene dos familiares desaparecidos, sostuvo que los entierros no deberían realizarse sin el consentimiento de las familias.

“Los muertos merecen ser tratados con dignidad", dijo Chaudhary. "Nuestra tradición es incinerarlos en la orilla del río, rodeados de su familia más cercana”.

Un ex primer ministro, Baburam Bhattarai, manifestó que era inapropiado deshacerse de cuerpos no identificados antes de que concluyeran las operaciones de búsqueda y rescate y sin una consulta más amplia con las familias de los desaparecidos.

Si las morgues eran insuficientes, las autoridades podrían haber movilizado recursos de emergencia para instalar morgues temporales o asegurar instalaciones de almacenamiento en frío, escribió en una publicación en redes sociales el sábado por la noche.

Funcionarios dijeron que los entierros eran una medida temporal necesaria por motivos de salud y por la capacidad limitada.

“La gente está preocupada de que esto pueda ser un entierro permanente, pero es solo una gestión temporal", declaró Thapa. "Si alguien puede verificar la identidad más adelante usando la información disponible, puede recuperar el cuerpo y realizar los ritos funerarios correspondientes”.

Amrit Bahadur Rai, secretario de Relaciones Exteriores de Nepal, señaló que el entierro temporal de cuerpos no identificados se llevó a cabo conforme a protocolos de gestión de desastres aceptados internacionalmente, incluidos los del Comité Internacional de la Cruz Roja.

“Las familias pueden cotejar los registros más adelante y se les permitirá exhumar (los restos después) para los rituales necesarios”, indicó Rai en una rueda de prensa en Katmandú.

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Hussain reportó desde Nueva Delhi, India

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP