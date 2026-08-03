En Texas, grupo demócrata trata de atraer de vuelta a votantes hispanos

Un letrero que señala hacia un centro de votación en San Antonio, Texas, el 14 de febrero del 2022. (AP foto/Eric Gay) AP

Somos Votantes ha iniciado una campaña estatal de educación electoral de 2 millones de dólares centrada en conversaciones puerta a puerta y registro de votantes. Su comité político afiliado, Somos PAC, prepara una campaña publicitaria de 4 millones de dólares enfocada en tres distritos de la Cámara de Representantes en el sur de Texas, donde buscan canalizar la angustia de los votantes por la economía hacia el apoyo a candidatos demócratas en distritos con inclinación republicana.

“De verdad esperamos poder volver a consolidar el apoyo a los demócratas presentando la visión económica positiva que tienen los candidatos demócratas en estos distritos de la Cámara”, declaró Melissa Morales, fundadora de Somos Votantes.

Texas está en la encrucijada de la lucha por el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de medio mandato de noviembre, y recuperar a los hispanos que se sintieron atraídos por el presidente Donald Trump en 2024 será clave para las posibilidades de los demócratas allí.

Los republicanos en la Legislatura de Texas, actuando bajo presión de Trump, redibujaron los distritos el otoño pasado a favor de su partido con el objetivo de ganar hasta cinco escaños demócratas. Apostaron a que el giro de los hispanos hacia los republicanos será duradero, aunque eso está por verse.

Somos PAC apunta a tres distritos donde Trump ganó por márgenes de dos dígitos en 2024: el Distrito 15, donde la representante republicana Monica De La Cruz se enfrenta a la estrella de la música tejana Bobby Pulido; el 23, que actualmente está vacante después de que el republicano Tony Gonzalez renunciara tras admitir una relación extramarital con una empleada que más tarde murió por suicidio; y el 35, un distrito en gran medida nuevo creado en la reciente redistribución de distritos.

Morales señaló que Somos PAC se está enfocando en distritos más difíciles de ganar, en lugar de los principales campos de batalla que reciben una avalancha de atención nacional. Esos distritos marcarían la diferencia entre que los demócratas logren por poco una pequeña mayoría y que amplíen la ventaja con una mayoría de 20 escaños, sostuvo.

“Si vamos a llegar a esos 20, vamos a tener que empezar a invertir en algunos de estos distritos más difíciles de alcanzar, y vamos a tener que hacerlo temprano”, indicó Morales.

En Texas, eso significa recuperar a los latinos.

Aunque Trump avanzó entre los votantes hispanos en 2024, las opiniones sobre el mandatario han caído entre los hispanos en general desde que asumió el cargo, según sondeos de AP-NORC. Solo el 29% de los adultos hispanos a nivel nacional aprobaba su desempeño en una encuesta de AP-NORC de junio, frente al 41% al inicio de su segundo mandato.

Históricamente, los votantes latinos votan mayormente por los demócratas pero en las elecciones de 2024 algunos se inclinaron por Trump. La mayoría sí respaldó a la demócrata Kamala Harris, pero Trump logró grandes avances al obtener el 43% de los votantes latinos a nivel nacional frente al 35% en los comicios del 2020, un cambio atribuido en parte a la economía.

Pero no basta con que los hispanos pierdan la fe en el presidente, dijo Morales. Necesitan una razón para votar por los demócratas, y ahí es donde entran los anuncios.

“Corremos el riesgo de que la gente se quede en casa porque está desilusionada con todo”, explicó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP