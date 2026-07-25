En su regreso a la capital mexicana, Atlante rescata empate 1-1 ante América

Pizzuto fue bien habilitado por el ecuatoriano Jhojan Julio a su llegada al área, para lograr la igualdad con un remate abajo a los 65 minutos.

Cristian Borja mandó adelante a los azulcremas a los 21, después de conectar un cabezazo cruzado a un centro de Isaías Violante.

Atlante volvió a ser local en el Estadio Banorte (antes conocido como Estadio Azteca) por primera ocasión desde 2007. Con este resultado, logró con su primer punto en el torneo que celebra su segunda jornada. Las Águilas llegaron a cuatro unidades.

El estratega uruguayo Guillermo Almada no pudo contar con los mundialistas azulcremas por segundo partido, al no estar en condiciones de jugar Israel Reyes, los uruguayos Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez, ni el estadounidense Alejandro Zendejas (por lesión).

El colombiano Borja reflejó en el marcador la superioridad inicial del América que dominó la posesión durante la primera mitad.

En los primeros minutos del complemento, América corrió con la fortuna de la intervención del VAR, para que la árbitra mundialista Katia Itzel García rectificara sobre la tarjeta roja que mostró al arquero Rodolfo Cota al ver que no había tocado el balón con la mano en una salida de su área.

Momentos después fue que llegó la mejor opción en el ataque de los Potros de Hierro cuando Luis Puente y Julio se combinaron dentro del área y el delantero ecuatoriano, al ver que no podría rematar a puerta, cedió el esférico a la llegada de Pizzuto para emparejar el marcador.

Para la próxima jornada —antes del parón del curso por la Leagues Cup— Atlante volverá a jugar en el Estadio Banorte, pero en esta ocasión como visitante nominal ante el campeón Cruz Azul. América también disputará su duelo de la tercera jornada en el mismo inmueble como anfitrión de Santos.

La segunda jornada comenzó el martes con la victoria de Cruz Azul 2-1 ante Puebla; mientras que Pumas también venció 2-1 al Toluca como visitante.

La jornada continuará este sábado con los partidos Guadalajara vs. Ciudad Juárez; Tigres vs. San Luis y Santos vs. Atlas.

Gilberto Mora anota en triunfo de Tijuana

El juvenil Gilberto Mora convirtió el penal con el que Tijuana se impuso en casa 1-0 a León, para ser junto con Cruz Azul los equipos que hasta el momento tienen un par de victorias.

Mora se presentó con los Xolos, después de su participación en el Mundial con la Selección Mexicana, ingresando para el complemento.

Juan Guevara cometió el penal después de cometer una mano dentro del área; una falta que Mora ejecutó con un suave disparo para superar al arquero Óscar García.

Con este resultado, León sigue sin sumar unidades en el campeonato.

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FUENTE: AP