americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

En su regreso a la capital mexicana, Atlante rescata empate 1-1 ante América

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Eugenio Pizzuto convirtió el tanto con el que el Atlante consumó el viernes un 1-1 frente al América, para sumar su primer punto en su regreso a la máxima categoría del fútbol mexicano.

Pizzuto fue bien habilitado por el ecuatoriano Jhojan Julio a su llegada al área, para lograr la igualdad con un remate abajo a los 65 minutos.

Cristian Borja mandó adelante a los azulcremas a los 21, después de conectar un cabezazo cruzado a un centro de Isaías Violante.

Atlante volvió a ser local en el Estadio Banorte (antes conocido como Estadio Azteca) por primera ocasión desde 2007. Con este resultado, logró con su primer punto en el torneo que celebra su segunda jornada. Las Águilas llegaron a cuatro unidades.

El estratega uruguayo Guillermo Almada no pudo contar con los mundialistas azulcremas por segundo partido, al no estar en condiciones de jugar Israel Reyes, los uruguayos Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez, ni el estadounidense Alejandro Zendejas (por lesión).

El colombiano Borja reflejó en el marcador la superioridad inicial del América que dominó la posesión durante la primera mitad.

En los primeros minutos del complemento, América corrió con la fortuna de la intervención del VAR, para que la árbitra mundialista Katia Itzel García rectificara sobre la tarjeta roja que mostró al arquero Rodolfo Cota al ver que no había tocado el balón con la mano en una salida de su área.

Momentos después fue que llegó la mejor opción en el ataque de los Potros de Hierro cuando Luis Puente y Julio se combinaron dentro del área y el delantero ecuatoriano, al ver que no podría rematar a puerta, cedió el esférico a la llegada de Pizzuto para emparejar el marcador.

Para la próxima jornada —antes del parón del curso por la Leagues Cup— Atlante volverá a jugar en el Estadio Banorte, pero en esta ocasión como visitante nominal ante el campeón Cruz Azul. América también disputará su duelo de la tercera jornada en el mismo inmueble como anfitrión de Santos.

La segunda jornada comenzó el martes con la victoria de Cruz Azul 2-1 ante Puebla; mientras que Pumas también venció 2-1 al Toluca como visitante.

La jornada continuará este sábado con los partidos Guadalajara vs. Ciudad Juárez; Tigres vs. San Luis y Santos vs. Atlas.

Gilberto Mora anota en triunfo de Tijuana

El juvenil Gilberto Mora convirtió el penal con el que Tijuana se impuso en casa 1-0 a León, para ser junto con Cruz Azul los equipos que hasta el momento tienen un par de victorias.

Mora se presentó con los Xolos, después de su participación en el Mundial con la Selección Mexicana, ingresando para el complemento.

Juan Guevara cometió el penal después de cometer una mano dentro del área; una falta que Mora ejecutó con un suave disparo para superar al arquero Óscar García.

Con este resultado, León sigue sin sumar unidades en el campeonato.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

Jugadores de la selección española posan con el trofeo tras ganar la Copa Mundial a su arribo al aeropuerto de Barajas en Madrid el lunes 20 de julio del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)

La campeona mundial España vuelve a casa y serán recibidos por el Rey y con desfile

Destacados del día

EEUU sanciona firmas clave del petróleo y el gas en Cuba y amplía el cerco financiero contra la red de GAESA

EEUU sanciona firmas clave del petróleo y el gas en Cuba y amplía el cerco financiero contra la red de GAESA

TIROTEO MORTAL EN MATANZAS: arrestan al autor del asesinato en el barrio de Colón
VIDEO

TIROTEO MORTAL EN MATANZAS: arrestan al autor del asesinato en el barrio de Colón

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

TENDREMOS QUE HACER ALGO: Marco Rubio promete actuar ante el colapso que amenaza a Cuba

TENDREMOS QUE HACER ALGO: Marco Rubio promete actuar ante el colapso que amenaza a Cuba

Cubano acusado de intentar asesinar a su pareja en Hialeah tras apuntarle a la cabeza y halar el gatillo

Cubano acusado de intentar asesinar a su pareja en Hialeah tras apuntarle a la cabeza y halar el gatillo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter