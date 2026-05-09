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En reorganización de gabinete, presidente interino de Siria aparta a su hermano de alto cargo

DAMASCO, Siria (AP) — El presidente interino de Siria reorganizó el sábado varios puestos clave del gobierno sirio y apartó a su hermano de un cargo importante que había suscitado acusaciones de nepotismo, cuando su administración intenta unir a una nación dividida tras una brutal guerra civil.

Maher al-Sharaa, hermano del presidente Ahmad al-Sharaa, se había desempeñado como secretario general de la presidencia en Damasco. Su nombramiento inicial el año pasado había provocado comparaciones con las prácticas del expresidente sirio Bashar Assad y de su padre y predecesor, Hafez Assad.

Ahmad al-Sharaa encabezó una ofensiva insurgente que derrocó a Bashar Assad en diciembre de 2024 tras una guerra civil de casi 14 años. Durante su mandato, el Assad más joven también colocó a familiares, incluida su esposa y su hermano, en puestos influyentes.

El hermano de Assad, Maher Assad, era comandante de la 4ta División Acorazada del ejército sirio, una unidad acusada por activistas de la oposición de asesinatos, torturas, extorsión y narcotráfico. La esposa del expresidente, Asma Assad, dirigía el influyente Fondo Sirio para el Desarrollo.

Al-Sharaa nombró a Abdul Rahman Badreddine al-Aama —hasta ahora gobernador de la provincia de Homs— como reemplazo de su hermano, reportó la agencia estatal de noticias SANA en un decreto emitido el sábado.

De momento no queda claro qué cargo, si alguno, ocupará Maher al-Sharaa de ahora en adelante. Es médico y anteriormente también se desempeñó como ministro interino de Salud de Siria.

El presidente interino de Siria también designó a nuevos gobernadores para las provincias de Homs, Latakia, Deir el-Zour y Quneitra, y a un nuevo ministro de Información, Khaled Zaarour, un académico que más recientemente fue decano de la Facultad de Medios de la Universidad de Damasco. Sustituye a Hamza Mustafa, un exejecutivo de medios que estuvo al frente de la cadena privada Syria TV antes de convertirse en ministro de Información.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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