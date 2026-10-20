En primer juego de 76ers con LeBron y Brown superan 106-100 a Knicks campeones NBA

El guardia de los 76ers de Filadelfia, Jaylen Brown, a la izquierda, celebra un enceste de tres puntos con su compañero de equipo, el guardia Tyrese Maxey, a la derecha, mientras observa el entrenador en jefe de los Knicks de Nueva York, Mike Brown, al centro, durante la segunda mitad de un partido de básquetbol de la NBA, el martes 20 de octubre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II) AP