Empresarios bolivianos piden a Kast y Paz abordar un caso de presunto tráfico de drogas en maderas

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En junio las autoridades chilenas reportaron el hallazgo de más de 100 toneladas de madera impregnadas con cocaína y ketamina en los puertos chilenos de Arica, San Antonio y Valparaíso. Pero los empresarios bolivianos han pedido estudios adicionales debido a que aseguran que es muy difícil contaminar con droga esas maderas.

La Cámara Forestal solicitó el jueves a Paz un encuentro urgente debido a que, según sus estimaciones, las pérdidas causadas por el decomiso de esa madera superan los 50 millones de dólares.

Tras años de distanciamiento entre Bolivia y Chile, Paz y Kast tratarán el viernes una agenda común centrada en la minería y la conexión por fibra óptica entre ambos países, dijo el vicecanciller boliviano Carlos Paz a la televisora Red Uno. Además abordarán el desarrollo fronterizo, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, el control policial en la frontera y la recuperación de vehículos robados.

El vocero presidencial boliviano José Luis Gálvez dijo que “seguro habrá el momento para conversar" sobre el reclamo de los empresarios madereros, pero que el encuentro presidencial "no va a estar centrado en eso”.

Bolivia es un país mediterráneo y utiliza los puertos chilenos para exportar e importar.

Ambos países se enfrentaron en una guerra entre 1879 y 1883 en la que los bolivianos perdieron su litoral en el Pacífico. En 2013 el gobierno del entonces presidente boliviano Evo Morales (2006-2019) demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia para obligar a Santiago a negociar una salida al mar para Bolivia. Chile a su vez demandó a Bolivia por aguas fronterizas en disputa.

En 2018 el máximo tribunal de las Naciones Unidas rechazó la solicitud de Bolivia, lo que supuso una dura derrota para el país y para Morales. Cuatro años después la misma corte desestimó la demanda presentada por Bolivia contra Chile por las aguas de un río fronterizo. Tras su llegada al gobierno en noviembre del año pasado Paz se acercó a Chile buscando una relación más “pragmática”, pero sin renunciar al reclamo marítimo. FUENTE: AP