Empresario absuelto de acusaciones por asesinato de periodista en Malta

Compartir en:









Flores y una vela frente a un retrato de la asesinada periodista investigativa Daphne Caruana Galizia en La Valeta, Malta, el 16 de octubre del 2018. (AP foto/Jonathan Borg) AP

Caruana Galizia fue asesinada por un carro-bomba en 2017, un crimen que conmocionó a Europa, provocó protestas que derribaron a un primer ministro y dejó al descubierto una cultura de impunidad en la nación insular mediterránea, la más pequeña de la Unión Europea.

Yorgen Fenech, un destacado empresario maltés, fue acusado formalmente en 2021 de complicidad y conspiración criminal. Los fiscales lo acusaron de ser el autor intelectual del asesinato.

Fenech se declaró inocente y el jurado lo absolvió el miércoles de ambos cargos.

Fenech era el último de media docena de personas acusadas en el complot en ser procesado. No se permitieron cámaras en la sala del tribunal, como es habitual en los juicios penales en Malta.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP