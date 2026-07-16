Empresa de medios de Trump planea vender acceso de alta velocidad a publicaciones en Truth Social

ARCHIVO - La pantalla de descarga de la aplicación Truth Social se muestra en una computadora portátil el 20 de marzo de 2024, en Nueva York. (AP Foto/John Minchillo, archivo) AP

La medida anunciada el jueves les permitiría a firmas de correduría de Wall Street y a otras instituciones obtener noticias de colaboradores de Truth Social en milisegundos, con el fin de poder beneficiarse de los movimientos posteriores en acciones, bonos y tasas de interés. Llamado Truth PSI, imitaría el acceso pagado que hay en otras plataformas, con una diferencia clave: el usuario más popular de Truth Social es el propio presidente y, al ser el mayor accionista de la empresa matriz que cotiza en bolsa, se beneficiaría directamente.

“Él está vendiendo un acceso acelerado y privilegiado a información sobre lo que está haciendo como presidente", expresó Kathleen Clark, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington y experta en normas sobre conflictos de interés en el gobierno. "Es una corrupción aún más descarada, una explotación indebida del poder gubernamental para enriquecerse”.

La empresa de la familia Trump declinó comentar si la nueva función se beneficia de la presidencia. La empresa matriz pública de Truth Social, Trump Media & Technology, no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico, incluida la de si las publicaciones del presidente quedarán excluidas de la oferta.

Un comunicado de prensa señala que les permitiría a los operadores ver “las cuentas de Truth Social de más alto rango” antes que otros. El presidente tiene la mayor cantidad de seguidores —12,9 millones—, seguido por su hijo mayor, Don Jr., y, muy cerca, su hijo Eric.

El comunicado no indicó cuánto se les cobraría a los clientes.

En los últimos meses, Trump ha anunciado decisiones importantes y reflexiones en su plataforma, incluidas publicaciones sobre la guerra contra Irán, los aranceles y la ofensiva del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en ciudades estadounidenses. Las publicaciones sobre Irán, en particular, tienen impacto porque los inversionistas temen que el aumento de los precios del petróleo siga avivando la inflación y posiblemente obligue a la Reserva Federal a subir las tasas de interés.

Las acciones de Trump Media & Technology se han desplomado un 70% desde que el presidente asumió el cargo el año pasado, lo cual ha eliminado 6.000 millones de dólares de la riqueza de los accionistas. Esas pérdidas, junto con miles de millones más en pérdidas de inversionistas vinculadas a nuevos negocios de criptomonedas de la familia Trump, han atraído escrutinio después de que la declaración anual de Trump sobre sus activos financieros muestra que obtuvo más de 1.000 millones de dólares en ingresos el año pasado, en esas mismas empresas y ofertas.

Las leyes sobre conflictos de interés prohíben que funcionarios del gobierno de Estados Unidos obtengan ganancias a partir de su cargo, pero el presidente está excluido de esas disposiciones.

A pesar de ello, todos los presidentes desde que la ley se aprobó hace décadas han actuado como si fuera aplicable a ellos, por lo cual han vendido acciones individuales, se han desembarazado de participaciones empresariales, o han colocado sus activos financieros en un fideicomiso ciego para no saber qué se compraba y vendía en su nombre mientras ejercían el poder, pero Trump se ha negado a hacer lo mismo.

Recientemente, Trump Media ha intentado impulsar el precio de sus acciones diversificándose hacia varios negocios, incluidos criptomonedas, servicios financieros e incluso fusión nuclear. Hace poco reemplazó a su director general de larga data, el excongresista Devin Nunes, por un veterano ejecutivo de medios, Kevin McGurn.

En el comunicado, McGurn indicó que la medida de Truth PSI forma parte de una “estrategia para monetizar activos propios”, y dijo esperar que se convierta en una “fuente significativa y continua de ingresos”.

Trump Media informó que planea iniciar el servicio el próximo mes y que ya tiene clientes inscritos.

La acción subió un 0,6% hasta 9,63 dólares el jueves. Antes de que Trump asumiera el cargo el año pasado, cerró en 40 dólares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP