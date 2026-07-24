americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Empresa matriz de F1 llega a acuerdo de 3 millones en demanda por boletos de GP de Las Vegas 2023

LAS VEGAS (AP) — La empresa matriz de la Fórmula 1, Liberty Media, que también promueve el Gran Premio de Las Vegas, ha llegado a un acuerdo extrajudicial de unos 3 millones de dólares para poner fin a una demanda colectiva presentada por espectadores de la carrera inaugural de 2023.

ARCHIVO - Un aficionado pasa frente a una pantalla tras la suspensión de la primera práctica del Gran Premio de Las Vegas, el jueves 16 de noviembre de 2023 (AP Foto/Darron Cummings, archivo)
ARCHIVO - Un aficionado pasa frente a una pantalla tras la suspensión de la primera práctica del Gran Premio de Las Vegas, el jueves 16 de noviembre de 2023 (AP Foto/Darron Cummings, archivo) AP

La sesión de prácticas de la noche de apertura se detuvo el 16 de noviembre de 2023 tras nueve minutos, cuando Carlos Sainz Jr. pasó por encima de una alcantarilla que dañó gravemente su Ferrari. Las prácticas no se reanudaron sino hasta las primeras horas de la madrugada del 17 de noviembre, y terminaron alrededor de las 4 a.m.

Los aficionados fueron retirados de las zonas de visualización antes de que se realizara la sesión de 90 minutos.

Quienes tenían entradas sólo para esa sesión de prácticas o compraron entradas para tres noches pueden recibir una compensación en virtud del acuerdo. Las reclamaciones deben presentarse antes del 27 de agosto.

Liberty Media y el Gran Premio de Las Vegas no admitieron responsabilidad en el acuerdo. Una audiencia de aprobación final está programada para el 4 de noviembre en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Nevada.

Se suponía que la carrera de 2023, de 500 millones de dólares, sería la gran presentación de la F1 en la avenida principal de Las Vegas, y el percance durante la noche de prácticas, así como las interrupciones para los residentes del área de Las Vegas durante meses de preparación, no auguraban un comienzo prometedor.

Pero la carrera en sí estuvo entre las mejores del calendario esa temporada, y Max Verstappen cantó “Viva Las Vegas” al cruzar la meta para su 18.ª victoria de ese año.

La F1 anunció el mes pasado una extensión de 10 años que mantendrá el circuito en Las Vegas al menos hasta 2037.

___

Automovilismo de AP: https://apnews.com/hub/auto-racing

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

Jugadores de la selección española posan con el trofeo tras ganar la Copa Mundial a su arribo al aeropuerto de Barajas en Madrid el lunes 20 de julio del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)

La campeona mundial España vuelve a casa y serán recibidos por el Rey y con desfile

Destacados del día

TIROTEO MORTAL EN MATANZAS: arrestan al autor del asesinato en el barrio de Colón
VIDEO

TIROTEO MORTAL EN MATANZAS: arrestan al autor del asesinato en el barrio de Colón

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

TENDREMOS QUE HACER ALGO: Marco Rubio promete actuar ante el colapso que amenaza a Cuba

TENDREMOS QUE HACER ALGO: Marco Rubio promete actuar ante el colapso que amenaza a Cuba

Cubano acusado de intentar asesinar a su pareja en Hialeah tras apuntarle a la cabeza y halar el gatillo

Cubano acusado de intentar asesinar a su pareja en Hialeah tras apuntarle a la cabeza y halar el gatillo

Iberostar y Barceló también abandonan Cuba y dejan al régimen sin sus principales cadenas hoteleras españolas

Iberostar y Barceló también abandonan Cuba y dejan al régimen sin sus principales cadenas hoteleras españolas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter