Empleada dispara contra dos compañeros en oficina postal de Iowa antes de ser capturada

Un policía afuera de la oficina postal en Des Moines, Iowa, el 5 de noviembre del 2026. (AP foto/Charlie Neibergall) AP

Un tercer empleado resultó herido al caer mientras intentaba escapar. Ninguna de las lesiones son graves, indicó la policía.

“Todos están en el hospital. Están recibiendo atención en este momento”, manifestó el sargento de la policía de Des Moines Paul Parizek sobre las víctimas, dos mujeres y un hombre. Todos se encontraban en condición estable.

El tiroteo ocurrió en el segundo piso de las instalaciones, en un área no accesible al público. Testigos informaron haber escuchado entre 10 y 12 disparos.

Parizek indicó que los agentes respondieron en un plazo de tres minutos y capturaron rápidamente a la sospechosa, quien fue detenida sin oponer resistencia a lo largo de una ciclovía cercana. La policía comenzó a recibir llamadas alrededor de las 9:10 de la mañana, y la sospechosa fue detenida a las 9:21, precisó. Las autoridades no han identificado a la agresora.

La oficina de correos está justo al norte del centro de Des Moines y al otro lado de la calle de uno de los principales hospitales de la ciudad.

Un portavoz del Servicio de Inspección Postal señaló en un correo electrónico que estaba investigando el tiroteo junto con fuerzas del orden locales, estatales y federales.

La gobernadora Kim Reynolds dijo estar en contacto con el Departamento de Seguridad Pública en relación con el tiroteo.

“Estamos monitoreando la situación y nuestras oraciones están con todos los involucrados”, publicó en internet. “Agradecida por la respuesta inmediata de las fuerzas del orden”.

Quedó prohibida la entrada o salida de una escuela primaria cercana, un centro de bienvenida y un centro de nutrición. Las restricciones se levantaron después de que la policía indicó que la sospechosa fue capturada.

Tiroteos anteriores han llevado al Servicio Postal a estudiar la seguridad de sus empleados.

En 1986, un trabajador postal descontento baleó a 14 compañeros antes de suicidarse en una oficina de correos en Edmond, Oklahoma. En 1991, un trabajador postal despedido mató a cuatro excompañeros en su antigua oficina en Royal Oak, Michigan, antes de quitarse la vida. Tras esos y otros tiroteos, funcionarios postales encargaron un estudio publicado en 2000 para examinar la violencia en esos lugares de trabajo.

En 2006 en Goleta, California, un ex trabajador postal irrumpió en una instalación de clasificación y mató a tiros a seis empleados antes de suicidarse.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales R.J. Rico en Atlanta y Jamie Stengle en Dallas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP