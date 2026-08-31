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Emiratos Árabes Unidos dice que interceptó un dron iraní sobre sus aguas territoriales

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — La fuerza aérea de Emiratos Árabes Unidos interceptó el lunes un dron iraní sobre sus aguas territoriales, informó el Ministerio de Defensa, después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran fuego durante el fin de semana, la primera acción en un mes.

En un breve comunicado, el Ministerio de Defensa indicó que “se ocupó” de un dron iraní que fue detectado sobre sus aguas mientras se aproximaba desde Irán.

No hubo reivindicaciones de responsabilidad por parte de Teherán ni reportes de daños.

El incidente ocurrió después de que Estados Unidos atacara el domingo lanzacohetes iraníes en una isla iraní, rompiendo una pausa en los combates de la guerra que ha durado más de seis meses.

Irán respondió lanzando misiles contra emplazamientos de Estados Unidos en Jordania, que fueron interceptados.

El Comando Central de Estados Unidos informó el domingo que había atacado lanzadores iraníes después de observar a fuerzas de la Guardia Revolucionaria de Irán preparándose para lanzar cohetes con minas marinas hacia el estrecho de Ormuz. El ejército norteamericano afirmó la semana pasada que había completado la retirada de minas marinas de las rutas internacionales de navegación comercial en esa vía marítima.

Medios semioficiales de Irán informaron de explosiones cerca de la isla de Larak, en el estrecho, y la Guardia Revolucionaria señaló que había habido víctimas.

Funcionarios militares de Estados Unidos rechazaron la afirmación de Irán de que los más recientes ataques estadounidenses fueron un acto de agresión, calificándolos más bien como una “acción limitada y precisa” contra lo que, según dijeron, eran fuerzas dedicadas a colocar minas.

Más tarde, la televisión estatal iraní mostró lo que aseguró eran misiles balísticos siendo disparados contra bases estadounidenses en Jordania, y el ejército jordano indicó que había interceptado ocho que habían ingresado en su espacio aéreo.

Un regreso al conflicto abierto sería peligroso para la región, donde Irán ha atacado bases militares e infraestructura de Estados Unidos desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

La última vez que el ejército de Estados Unidos confirmó haber atacado a Irán fue el 29 de julio, cuando anunció una “fuerte oleada de ataques” contra decenas de objetivos de la Guardia Revolucionaria, incluidos sitios costeros de vigilancia y defensa.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró el 1 de agosto que ordenaría al ejército abstenerse de nuevos ataques, a petición de aliados como Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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