Emerson pega jonrón y Crawford impulsa decisiva en triunfo de Marineros 3-1 ante Guardianes

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Colt Emerson (derecha), de los Marineros de Seattle, es felicitado por Randy Arozarena (56) tras conectar un jonrón en la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Guardianes de Cleveland, en Cleveland, el viernes 26 de junio de 2026. (Foto AP/Sue Ogrocki) AP

El dominicano Luis Castillo (3-7) permitió una carrera con cuatro hits en seis entradas para lograr su primera victoria desde el 31 de mayo. El mexicano Andrés Muñoz retiró en orden a los Guardianes en la novena para conseguir su 15º salvamento en 20 oportunidades.

Kahlil Watson produjo su séptima carrera impulsada en ocho juegos para los Guardianes, que cayeron a 3-7 desde que el tercera base dominicano All-Star José Ramírez fue colocado en la lista de lesionados después de que se fracturó un hueso de la mano izquierda el 13 de junio contra Detroit.

Cooper Ingle se fue de 2-0 con una base por bolas en su debut en las Grandes Ligas.

El dominicano Julio Rodríguez aportó una carrera de seguro en la octava con un sencillo impulsor para remolcar a Emerson.

Cantillo igualó su máximo de la temporada con nueve ponches y permitió apenas dos hits en seis entradas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP