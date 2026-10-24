Embiid logra triple-doble sin LeBron y mantiene invictos a los 76ers al vencer 127-116 a Bucks

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El jugador de los 76ers de Filadelfia, Tyrese Maxey, a la derecha, se eleva para hacer un tiro contra Kyle Kuzma, de los Bucks de Milwaukee, a la izquierda, durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA, el sábado 24 de octubre de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Chris Szagola) AP

James fue descartado oficialmente por manejo de dolor en la parte baja de la espalda en el primero de dos partidos consecutivos de los Sixers este fin de semana. Se esperaba que jugara la noche del domingo en casa contra Detroit.

Embiid terminó con 28 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, y acertó 12 de 14 desde la línea de tiros libres. Tyrese Maxey anotó 26 puntos y VJ Edgecombe aportó 17.

Brown encestó un triple tras un pase de Embiid que puso el marcador 120-114 y le dio al pívot All-Star el triple-doble. Kentavious Caldwell-Pope clavó un triple tras una pérdida de balón para una ventaja de nueve puntos que puso de pie a los aficionados y frenó el empuje tardío de Milwaukee por la victoria.

Kyle Kuzma sumó 14 puntos y 12 rebotes para los Bucks, que siguen sin ganar (0-3). Jamie Jacquez Jr. lideró a Milwaukee con 21 puntos.

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FUENTE: AP