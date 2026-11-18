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Franz Wagner, izquierda, del Magic de Orlando, trata de contener a LeBron James de los 76ers de Filadelfia de llegar a la canasta durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 18 de noviembre de 2026, en Orlando, Florida, (AP Foto/John Raoux) AP

Filadelfia remontó tras un déficit temprano de 17 puntos y mejoró a 13-3, su mejor inicio en 26 años. El equipo comenzó la temporada 2000-01 con marca de 14-2 camino a una aparición en las Finales de la NBA.

Franz Wagner anotó 27 por Orlando, que estuvo al frente durante 41 minutos del partido. Wagner ha anotado al menos 20 unidades en seis juegos consecutivos. Jalen Suggs agregó 18 puntos para Orlando.

Filadelfia jugó sin tres titulares. El máximo anotador Tyrese Maxey (pie) fue descartado a última hora, y tanto Jaylen Brown como Dean Wade se quedaron fuera por molestias en los isquiotibiales. Maxey era el único titular de los Sixers que no se había perdido un partido esta temporada.

Embiid dejó atrás un inicio lento y tomó el control por Filadelfia, al terminar con 12 de 15 desde la línea de tiros libres. Eso, combinado con el 4 de 9 de Edgecombe en triples y sus 13 puntos en el cuarto periodo, fue demasiado para el Magic.

El triple decisivo de Edgecombe tras un pase sin mirar de James le dio a Filadelfia una ventaja de 114-112 con 1:36 por jugar.

Filadelphia también recibió un triple importante de Anfernee Simons, quien hizo su primera titularidad de la temporada. Criado en el área de Orlando y nombrado en honor a la leyenda del Magic Anfernee “Penny” Hardaway, Simons encestó un tiro en suspensión lejano que dejó el partido fuera de alcance con 14,3 segundos restantes y desató una celebración encabezada por James.

___ Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP