Embajada de Irán en México dice que Irán negocia con FIFA trasladar partidos del Mundial

No quedó claro si se están llevando a cabo esas conversaciones con la FIFA, que no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. Funcionarios iraníes han señalado previamente que corresponde a la FIFA y a Estados Unidos mantener a salvo al equipo durante el Mundial.

La embajada publicó un comunicado atribuido al presidente de la federación iraní de fútbol, Mehdi Taj, en el que afirma que Irán quiere trasladar a México sus partidos de la fase de grupos para garantizar la seguridad de los jugadores y los directivos.

“Cuando Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, definitivamente no viajaremos a Estados Unidos”, indico el comunicado. “Estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa Mundial se celebren en México”.

El Mundial será organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México. Irán tiene programado jugar contra Nueva Zelanda el 16 de junio y contra Bélgica el 21 de junio en Inglewood, California, antes de cerrar la fase de grupos en Seattle ante Egipto el 26 de junio.

Trasladar los partidos sería algo sin precedentes a menos de tres meses del inicio del Mundial.

Trump manifestó la semana pasada que el equipo de Irán era bienvenido en el Mundial pese a la guerra en curso en Oriente Medio, pero añadió que “realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”.

Irán ha enviado señales contradictorias sobre su participación en el torneo después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques que mataron al líder supremo de la república islámica, el ayatolá Ali Jamenei, y a decenas de otras figuras de alto rango.

El ministro de Deportes, Ahmad Donyamali, declaró a la televisión estatal la semana pasada que no era posible jugar “debido a los actos malvados que han cometido contra Irán”.

Pero tras la publicación de Trump, la selección nacional señaló en Instagram que “nadie puede excluirla” del torneo, y un portavoz del gobierno en Teherán subrayó que era responsabilidad de la FIFA y de Estados Unidos, como país coanfitrión, mantener a los jugadores a salvo y seguros.

“La FIFA es la organizadora del Mundial”, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei. “Cuando se emiten advertencias al más alto nivel sobre que el entorno no es seguro para los futbolistas iraníes, esto indica que el país anfitrión aparentemente carece de la capacidad y la habilidad para proporcionar seguridad para un evento deportivo tan importante”.

El fútbol se sigue con pasión en Irán, una nación de más de 90 millones de habitantes que se ha clasificado a siete Mundiales masculinos y a cada una de las últimas cuatro ediciones. La FIFA ubica al equipo en el puesto número 20 de su ranking, y en Asia sólo está por detrás de Japón.

La FIFA no ha hecho comentarios en los últimos días más allá de una publicación en Instagram del presidente Gianni Infantino la semana pasada, en la que dijo que había recibido garantías de Trump de que Irán era bienvenido en el torneo.

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FUENTE: AP