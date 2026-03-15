americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Embajada de EEUU en Bolivia emite alerta de seguridad a sus ciudadanos tras captura de presunto capo

LA PAZ, Bolivia (AP) — Dos días después de que el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue capturado en Bolivia y extraditado hacia Estados Unidos, la embajada estadounidense en La Paz emitió el domingo una “alerta de seguridad” y anunció la suspensión temporal de sus servicios consulares en la ciudad de Santa Cruz, lugar donde se produjo el arresto.

“Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses ejercer mayor precaución en Santa Cruz. La agencia consular de Estados Unidos en esa ciudad permanecerá cerrada desde el lunes 16 de marzo al menos hasta el viernes 20”, señala el comunicado emitido el domingo.

La alerta abarca la ciudad de Santa Cruz, donde la oficina consular estadounidense se encuentra a pocas cuadras del lugar donde se llevó a cabo la captura de Marset, por el que el gobierno estadounidense había ofrecido una recompensa de dos millones de dólares.

Marset fue entregado a elementos de la DEA poco después de que la policía boliviana llevó a cabo un operativo para su captura en una lujosa residencia en el centro de Santa Cruz, la ciudad más poblada del país. Marset está acusado en Estados Unidos Marset de lavado de dinero y tráfico de drogas.

El ministro de Gobierno boliviano, Marco Antonio Oviedo, dijo que Marset convirtió a Bolivia en su centro de operaciones con la protección de funcionarios del gobierno del expresidente Luis Arce.

Durante el operativo, la policía decomisó una decena de vehículos de lujo, cuatro de ellos blindados, armas sofisticadas y dos cajas fuertes. Además, allanó varios inmuebles e intervino varias avionetas que presuntamente eran utilizadas por la organización criminal para el trasiego de cocaína hacia Brasil, Europa y Estados Unidos.

Marset también es investigado en Paraguay por su presunta participación en el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia en 2022.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Destacados del día

Cuba comienza a militarizar varias provincias tras ataque a sede del PCC en Morón

Cuba comienza a militarizar varias provincias tras ataque a sede del PCC en Morón

Plan de Trump para Cuba: presión económica buscaría convertir la isla en un protectorado financiero de EE.UU.

Plan de Trump para Cuba: presión económica buscaría convertir la isla en un protectorado financiero de EE.UU.

Régimen cubano monta acto político en Morón tras protestas por apagones y daños en sede del PCC

Régimen cubano monta acto político en Morón tras protestas por apagones y daños en sede del PCC

Díaz-Canel advierte tras protestas en Morón: No habrá impunidad para vandalismo y violencia

Díaz-Canel advierte tras protestas en Morón: "No habrá impunidad para vandalismo y violencia"

Cubano enfrenta al presentador de CON FILO Michel Torres en La Habana y lo llama comunista descarado

Cubano enfrenta al presentador de CON FILO Michel Torres en La Habana y lo llama "comunista descarado"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter