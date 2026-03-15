Embajada de EEUU en Bolivia emite alerta de seguridad a sus ciudadanos tras captura de presunto capo

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“Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses ejercer mayor precaución en Santa Cruz. La agencia consular de Estados Unidos en esa ciudad permanecerá cerrada desde el lunes 16 de marzo al menos hasta el viernes 20”, señala el comunicado emitido el domingo.

La alerta abarca la ciudad de Santa Cruz, donde la oficina consular estadounidense se encuentra a pocas cuadras del lugar donde se llevó a cabo la captura de Marset, por el que el gobierno estadounidense había ofrecido una recompensa de dos millones de dólares.

Marset fue entregado a elementos de la DEA poco después de que la policía boliviana llevó a cabo un operativo para su captura en una lujosa residencia en el centro de Santa Cruz, la ciudad más poblada del país. Marset está acusado en Estados Unidos Marset de lavado de dinero y tráfico de drogas.

El ministro de Gobierno boliviano, Marco Antonio Oviedo, dijo que Marset convirtió a Bolivia en su centro de operaciones con la protección de funcionarios del gobierno del expresidente Luis Arce.

Durante el operativo, la policía decomisó una decena de vehículos de lujo, cuatro de ellos blindados, armas sofisticadas y dos cajas fuertes. Además, allanó varios inmuebles e intervino varias avionetas que presuntamente eran utilizadas por la organización criminal para el trasiego de cocaína hacia Brasil, Europa y Estados Unidos.

Marset también es investigado en Paraguay por su presunta participación en el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia en 2022.

FUENTE: AP