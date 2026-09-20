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Elversberg saca empate ante el recién ascendido Schalke en la Bundesliga

El recién llegado Elversberg, sacó un empate de visita el domingo 0-0 con el recién ascendido Schalke después de que empezó la temporada de la Bundesliga con dos victorias consecutivas antes de caer ante el Bayern Munich el fin de semana pasado.

Hasan Kuruçay del Schalke y Lukas Pinckert del Elversberg saltan para cabecear un balón en el encuentro de la Bundesliga el domingo 20 de septiembre del 2026. (Bernd Thissen/dpa via AP)
Hasan Kuruçay del Schalke y Lukas Pinckert del Elversberg saltan para cabecear un balón en el encuentro de la Bundesliga el domingo 20 de septiembre del 2026. (Bernd Thissen/dpa via AP) AP

También el domingo, Miguel Gutiérrez anotó y dio una asistencia en el gol de Patrik Schick, mientras el Bayer Leverkusen venció 2-0 al Leipzig en casa para subir al quinto puesto.

El Napoli vuelve a atascarse en Italia, la Juventus gana

El discreto inicio del Napoli bajo Massimiliano Allegri continuó tras un empate 1-1 en Fiorentina. El Napoli suma hasta ahora solo dos victorias en seis partidos en todas las competiciones. La Fiorentina había conseguido sus primeros puntos la semana pasada en su primer partido bajo Paolo Vanoli.

La Juventus venció al Atalanta 2-0 con goles de Francisco Conceição y Gleison Bremer, y puso fin a una racha de dos partidos sin ganar en la Serie A.

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FUENTE: AP

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VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

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