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Elton John se despide con amor y paz de los escenarios en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — ¿Alguna vez has sentido que los años después de la pandemia se han ido en un abrir y cerrar de ojos? Seguramente eso fue lo que experimentó Elton John al subir el viernes al escenario de su primer concierto de despedida en la Ciudad de México.

Elton John actúa en la Ciudad de México el viernes 2 de octubre de 2026. (Foto AP/Eduardo Verdugo)
Elton John actúa en la Ciudad de México el viernes 2 de octubre de 2026. (Foto AP/Eduardo Verdugo) AP

Originalmente, sus presentaciones iban a formar parte de su gira Farewell Yellow Brick Road iniciada en 2018, la cual tuvo cambios de fechas y cancelaciones por la pandemia de COVID-19. Al comienzo de la velada, John agradeció al público por esperarlo.

“Quería hacer estos últimos conciertos para decirles gracias por todo el amor y apoyo que me han dado por tanto tiempo”, dijo. “Significa mucho estar en la Ciudad de México”.

Sus dos fechas en el Estadio Banorte (antes conocido como Azteca) eran únicas y ansiadas, pues su presentación anterior en el país había sido en 2012. Fuera de México solo ha estado en Londres y en el festival Rock in Rio de Brasil este año.

John conocía bien el estadio, había tenido un concierto legendario ahí en 1992, pero en esta ocasión se veía especialmente emocionado y al borde de las lágrimas cuando vio cómo los más de 60.000 asistentes prendían las luces de sus celulares en “Goodbye Yellow Brick Road”.

Durante la noche también deleitó al público con una versión extendida de “Rocket Man”, así como “Candle in the Wind” en solitario y toda la energía para “Saturday Night’s Alright (For Fighting)”. El público las coreó todas a pesar de que no dejó de llover fuertemente en la noche.

John quien es famoso por sus lentes y trajes estrafalarios, escogió para esta noche un sobrio traje sastre blanco y unos lentes de marco rojo, bastante recatados para sus estándares. En cambio, había fans con trajes de lentejuelas de los Dodgers, sombreros de paja y lentes extragrandes que recordaban sus diferentes etapas.

La presentación de John era la primera de un artista en solitario y exprofeso para un concierto en el estadio desde su renovación para la Copa Mundial 2026. Antes de que comenzara, las múltiples pantallas decían en inglés “Welcome Sir Elton John” y durante la presentación las mejoras en el audio eran palpables, incluso en los pisos superiores.

En “Crocodile Rock” incluyó imágenes de bailarines de danza folclórica y personas con camisetas de la selección mexicana en agradecimiento a sus fans locales.

John, de 79 años, perdió la vista de un ojo a raíz de una infección ocular contraída en 2024. Este año tuvo un grave revés legal cuando un juez del Tribunal Superior de Londres determinó que no se podían sustentar las acusaciones por invasión de la privacidad contra el diario británico Daily Mail presentadas por el músico, el príncipe Enrique y otras cinco personas, por lo que se les ordenó pagar millones de libras esterlinas.

Pero estas situaciones complicadas parecían quedar atrás cuando interpretó su himno de resiliencia “I’m Still Standing”.

“Les deseo a todos amor, felicidad y paz. Recuerden que tienen un país hermoso y estoy orgulloso de él, los quiero a todos”, afirmó antes de terminar su presentación con “Your Song”.

FUENTE: AP

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