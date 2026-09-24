Elly De La Cruz pega su 30mo jonrón y Rojos remontan para vencer 7-6 a Bravos

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El pelotero de los Rojos de Cincinnati, Elly De La Cruz (izquierda), y Eugenio Suárez (28) celebran tras derrotar a los Bravos de Atlanta durante la novena entrada de un partido de béisbol, el 22 de septiembre de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Erik S. Lesser) AP

Con la derrota, Atlanta aseguró el tercer puesto de preclasificación para los playoffs de la Liga Nacional, detrás de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. Los Bravos (93-66) serán anfitriones de una Serie de Comodines al mejor de tres que comenzará el martes.

El jonrón de dos carreras de Rodríguez en la sexta entrada ante AJ Smith-Shawver (0-3) puso el marcador 7-6. De La Cruz amplió su mejor marca personal con un batazo al jardín derecho en la tercera, y necesita una base robada para lograr la cuarta temporada 30/30 en la historia de los Reds.

Connor Phillips (2-0), el tercero de seis lanzadores de Cincinnati, consiguió cuatro outs. Emilio Pagán trabajó la novena para su 25to salvamento.

La estrella venezolana de los Bravos Ronald Acuña Jr. regresó tras perderse un juego por una contusión. Se fue de 5-2 con una base robada.

El abridor de los Reds Brady Singer duró tres entradas y permitió cinco carreras con siete hits.

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Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP

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