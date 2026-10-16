Elina Svitolina pierde ante la enrachada Sonay Kartal en el Abierto de Wuhan

Compartir en:









Sonay Kartal devuelve ante Marie Bouzkova en los cuartos de final de la Copa Billie Jean, el 22 de septiembre de 2026, en Shenzhen, China. (AP Foto/Andy Wong) AP

Kartal, número 170 del ranking, quien se perdió más de seis meses por una fractura por estrés en la espalda a principios de este año, ha ganado seis de sus ocho partidos desde su regreso al circuito de la WTA.

Derrotó a la italiana Jasmine Paolini, dos veces finalista de torneos de Grand Slam, para alcanzar los cuartos de final en Wuhan Había vencido a la suiza Belinda Bencic, novena preclasificada y medallista olímpica de oro en Tokio, en la segunda ronda.

Kartal, quien le quebró el saque a la ucraniana Svitolina en el último juego, alcanzó en julio del año pasado el mejor ranking de su carrera, el número 44. Svitolina venía de perder en cuartos de final del Abierto de China la semana pasada ante Zheng Qinwen, quien terminaría coronándose campeona.

En las semifinales, Kartal se las verá contra la letona Jelena Ostapenko. La campeona de Roland Garros 2017 venció a la rusa Diana Shnaider (11ma cabeza de serie) por 7-6 (6), 6-1.

Iga Swiatek, séptima cabeza de serie, derrotó 6-4, 6-1 a la estadounidense Ann Li.

En esta ocasión no hubo sorpresa para Li, tras su inesperada victoria ante la máxima preclasificada Aryna Sabalenka en la segunda ronda.

Swiatek, ganadora de seis títulos de Grand Slam, se las veerá contra su compatriota Maja Chwalinska en la otra semifinal. Chwalinska venció 6-0, 3-6, 7-5 a la griega Maria Sakkari. ___ Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP FUENTE: AP