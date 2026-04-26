Elenco y productor de “Spider-Noir” presentan adelantos de la serie en la CCXP de México

Esta imagen publicada por Prime Video muestra al personaje de The Spider en una escena de la serie "Spider-Noir". (Prime Video via AP) AP

Como su nombre lo indica, la serie hace homenaje al cine noir y se puede ver en blanco y negro, pero también tiene la opción de ser vista en color en tonos reales. Y para complacer a los fans de la tercera edición de la convención de cultura pop en la Ciudad de México, el elenco y el productor proyectaron ambos.

“Básicamente, tomamos dos grandes géneros clásicos, el de superhéroes y el de cine negro, y los fusionamos para crear algo que nunca hubieras visto”, dijo Uziel. “Trabajamos muy duro para crear una versión de este personaje que fuera única y específica para esta serie, algo que nadie haya visto antes”.

Cuando parecía que la emoción estaba al máximo, Nicolas Cage, quien interpreta a Spider-Man en su primer papel protagónico para televisión, envió un mensaje especial para los fans, tras esto presentó escena exclusiva en la que pudieron conocer más del origen de su personaje y la oscura Nueva York en la que vive esta versión del hombre araña.

“Spider-Noir” está basada en el cómic de Marvel “Spider-Man Noir”. La serie, producida por Sony Pictures Television, se estrenará a nivel internacional a través de Prime Video el 27 de mayo.

“Spider-Noir” cuenta la historia de Ben Reilly (Cage), un experimentado detective privado, quien años después de una tragedia personal, se ve obligado a confrontar su pasado y su identidad como superhéroe de Nueva York.

“No tiene ningún interés en ser Spider, por eso el lema de nuestra serie es: sin poder no hay responsabilidad”, dijo Uziel ante cerca de 2.100 fans en el Thunder Stage de la CCXP celebrada en el Centro Citibanamex.

Durante la presentación, un actor disfrazado de The Spider descendió de una pared y les ofreció bebidas a los actores y al productor. Morris, por su parte, sugirió una solución para que los fans evitaran un dilema entre el formato blanco y negro o el color.

“Empezamos con el blanco y negro, porque así fue como empezamos a ver la televisión. Y luego, cuando se introdujo el color, empezamos a ver esas películas antiguas en color. Así que veamos ambas”, señaló.

Rodriguez, quien ha actuado en producciones como “The Hunting Wives” y “Acapulco” agradeció la oportunidad de interpretar a la secretaria Janet, quien ayuda a poner en orden la vida de Ben Reilly.

“Es una chingona”, dijo en español. “Me recuerda a las mujeres que me han traído hasta aquí, como mi madre. Son mujeres que te entienden a la perfección. Trabajan duro, son muy cariñosas y tienen mucho sentido del humor, pero también son protectoras y te apoyan incondicionalmente”.

La serie es dirigida y producida por el galardonado con el Emmy Harry Bradbeer. Uziel y Steve Lightfoot se desempeñaron como productores ejecutivos y desarrollaron la serie junto con el equipo ganador del Premio de la Academia detrás de “Spider-Man: Into the Spider-Verse” (“Spider-Man: Un nuevo universo”).

Huston, quien previamente ha actuado en producciones como “Boardwalk Empire” y “Day of the Fight”, señaló que entrar en el set de “Spider-Noir” se sentía “como Navidad” por la atención a los detalles del diseño de producción y los vestuarios. También reconoció la dedicación de Cage.

“Mi primera semana fue Nick y yo dándonos una paliza, así que debo decir que no hay nadie en este mundo, en este negocio, que trabaje más duro que Nicolas Cage, es un profesional”, señaló. “Yo llegaba con dolores por todo el cuerpo y él era como un chico de 20 años listo para pelear una y otra vez, sin parar”, agregó más adelante.

FUENTE: AP