Elena Poniatowska presenta su nuevo libro, sobre autora y diplomática mexicana Rosario Castellanos

La autora mexicana Elena Poniatowska promociona su nuevo libro "Rosario Castellanos. En los labios del viento he de llamarme árbol de muchos pájaros", durante una feria del libro en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México, el viernes 24 de abril de 2026. (Foto AP/Marco Ugarte) AP

“A nadie quiso tanto Rosario como a sus alumnos en la UNAM, a ellos les dio todo”, dijo durante un conversatorio ofrecido por el Fondo de Cultura Económica de México que edita el libro. “Rosario siempre caminó al lado de sus estudiantes y en 1968 ella participó en mítines de estudiantes y los apoyó a todos”.

Poniatowska recordó detalles específicos de las clases de Castellanos en la Facultad de Filosofía y Letras, incluso el horario, nada favorecedor, de después de la hora de la comida, en el que impartía sus clases a las 4:00 de la tarde, mejor conocida como “la hora de la siesta”, recordó Poniatowska.

“En su clase se oían las carcajadas de los estudiantes”, dijo. “Todo el mundo se metía porque sabían que ella los iba a divertir, que no los iba a aburrir, que no iba a ser uno de esos maestros que agarran una hoja y la leen”.

El libro presenta la vida de Castellanos como “el mejor alegato para que todas las mujeres que tienen alguna vocación creativa siguieran adelante y creyeran en sí mismas”.

La moderadora del conversatorio experta en Castellanos, Diana del Ángel, señaló que es un título que funciona tanto para personas que todavía no conocen a Castellanos como para especialistas, pues hace un recorrido de toda su vida de una forma ágil, casi como si Poniatowska conversara con los lectores.

“Nos deja ver a una Rosario Castellanos como una escritora compleja”, señaló Del Ángel. “Si no fuera por la entrega que ella tuvo a la escritura, el camino para quienes después, siendo mujeres, intentamos escribir en este país, no habría sido el mismo”, agregó parafraseando el libro.

Castellanos nació en Comitán, Chiapas, en 1925, en un momento en el que el estado sureño mexicano estaba casi incomunicado y sus costumbres eran bastante arcaicas, sin que hubiera posibilidad para que una mujer se desarrollara profesionalmente como lo hizo Castellanos.

“Fue una mujer que adquirió alas, empezó a volar y a creer en sí misma”, dijo. “Así fue brincando como una yegua, una yegua muy bonita”.

Poniatowska, quien por años fue periodista, recordó que entrevistó a Castellanos en varias ocasiones y fue a su casa en la avenida Constituyentes, muy cerca del Bosque de Chapultepec, también dijo que la llegó a ver en Israel cuando era embajadora de México en ese país.

“Rosario tuvo el don de volvernos sus aliados, sus feroces y airados defensores, y convirtió sus letras en un timbre postal”, señaló.

Que Castellanos lograra ser embajadora de 1971 hasta su muerte por un accidente eléctrico en 1974, explicó, se debía en parte a que tuvo una muy buena relación con María Esther Echeverría Zuno, esposa del presidente Luis Echeverría Álvarez. Echeverría es señalado como responsable de la represión a las protestas estudiantiles de 1968 y 1971 que denunció Poniatowska a través de su libro “La noche de Tlatelolco” y en muchas otras instancias.

“Sí, tuvo una muy buena amistad con ellos”, dijo Poniatowska. “Es que todo en la vida es como muy complejo, nada es todo blanco”.

Poniatowska dijo que Castellanos también se dio a querer por Golda Meir, “la gran estadista”, pero al hablar de Israel, aprovechó para expresar su postura sobre el conflicto bélico en Gaza.

“Yo les digo que prefiero a Palestina”, dijo Poniatowska. “Toda la vida Palestina”.

La autora galardonada con el Premio Cervantes de libros como “Hasta no verte Jesús mío”, “Leonora” y “La piel del cielo”, abordó su propia labor en la literatura.

“El oído y el ojo son fundamentales para escribir, porque se escribe a partir de lo que uno siente, de lo que uno trae en el corazón”, señaló. “Yo creo que escribir no es sino compartir con los demás, escribir es parte de la vida”.

Y agradeció a Dios el ser bajita porque eso le facilitó trabajar como periodista desde muy temprana edad.

“Lo que más me sirvió fue ser chaparrita, porque al ser muy pequeña yo no estorbaba, nadie, nadie se daba cuenta que allí estaba”, dijo.

FUENTE: AP