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El zurdo Ranger Suárez saldrá de la lista de lesionados de los Medias Rojas y lanzará el domingo

BOSTON (AP) — El lanzador zurdo All-Star de los Medias Rojas de Boston, Ranger Suárez, tiene previsto salir de la lista de lesionados y abrir el domingo, el cierre de la serie contra Toronto, informó el sábado el mánager interino de Boston, Chad Tracy.

El venezolano de 30 años, fue colocado en la lista de lesionados el 9 de julio por una distensión en la ingle izquierda. Se perdió el Juego de Estrellas.

“Ranger debería estar listo para (el domingo). Lo tenemos programado para abrir el partido”, afirmó Tracy antes de que los Medias Rojas enfrentaran a los Azulejos en Fenway Park el sábado.

Suárez estuvo lanzando en el campo unas 2 horas y media antes del juego del sábado. Tracy indicó que el club moverá al zurdo Payton Tolle, quien estaba previsto para que abriera el domingo, para el lunes el primer juego de la serie en Sacramento contra los Atléticos.

Suárez tiene marca de 4-3 con efectividad de 3.15 en 17 aperturas en su primera temporada, tras firmar un contrato de 130 millones de dólares por cinco años con los Medias Rojas en la agencia libre.

A principios de esta semana, el equipo planeaba que saliera de la lista de lesionados y abriera el martes, pero lo retrasaron para que posiblemente iniciara el segundo juego de una doble cartelera dividida el miércoles, después de que ese partido se suspendiera por lluvia. Luego, no se sentía bien y seguía adolorido, por lo que utilizaron al zurdo Eduardo Rivera en el segundo encuentro nocturno, que puso fin a su racha de 15 victorias consecutivas, con la que igualaron el récord del club.

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