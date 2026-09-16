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El zurdo Blake Snell sale después de una entrada con los Dodgers por tirón en la ingle

CINCINNATI (AP) — El zurdo de los Dodgers de Los Ángeles, Blake Snell, abandonó su apertura la noche del miércoles contra los Rojos de Cincinnati después de una entrada debido a rigidez en la ingle izquierda.

El pitcher de los Dodgers de Los Ángeles Blake Snell lanza en la primera entrada ante los Rojos de Cincinnati el miércoles 16 de septiembre del 2026. (AP Foto/Carolyn Kaster)
El pitcher de los Dodgers de Los Ángeles Blake Snell lanza en la primera entrada ante los Rojos de Cincinnati el miércoles 16 de septiembre del 2026. (AP Foto/Carolyn Kaster) AP

Snell comenzó la temporada en la lista de lesionados por una inflamación en el hombro izquierdo. Se sometió a una cirugía en mayo para retirar cuerpos sueltos y espolones óseos del codo izquierdo.

Permitió un sencillo a Sal Stewart y ponchó a un bateador en la primera entrada. Stewart fue sorprendido fuera de base para terminar la entrada. Snell realizó 19 lanzamientos, 10 en zona de strike.

Los Dodgers podrían asegurar el título de la División Oeste de la Liga Nacional el miércoles. Ya aseguraron su 14ta clasificación consecutiva a la postemporada.

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FUENTE: AP

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