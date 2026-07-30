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El Zoo de Praga refresca a los osos polares con hielo durante una ola de calor en Europa

PRAGA (AP) — Los cuidadores del Zoológico de Praga emplearon toneladas de hielo el jueves para darles a sus animales un alivio muy necesario, mientras otra ola de calor azotaba Europa.

Osos polares se refrescan en una pila de hielo colocada en su recinto en un día caluroso y soleado en el Zoo de Praga, República Checa, el jueves 30 de julio de 2026. (AP Foto/Petr David Josek)
Osos polares se refrescan en una pila de hielo colocada en su recinto en un día caluroso y soleado en el Zoo de Praga, República Checa, el jueves 30 de julio de 2026. (AP Foto/Petr David Josek) AP

Los osos polares Aleut y Gregor no perdieron tiempo y se revolcaron en montones de cubos de hielo tras salir a su recinto exterior.

Los gemelos parecían divertirse con el premio helado, que pretendía mantenerlos frescos en medio de las temperaturas extremas, que se preveía subieran hasta 38 grados Celsius (100 grados Fahrenheit) más tarde ese día.

“Los osos se refrescan con ello y, al mismo tiempo, es un enriquecimiento de su vida en el zoológico”, explicó el portavoz del zoológico, Filip Mašek.

El zoológico comenzó a proporcionar hielo a algunos de los animales hace dos años, en respuesta al cambio climático y al creciente número de días con temperaturas extremas.

Los osos polares, que nacieron en Núremberg, Alemania, hace 16 años y se han adaptado al clima europeo, fueron los que más lo disfrutaron.

Este año, el plan era encargar hielo para los animales en julio y agosto, que tradicionalmente son los meses más calurosos. Pero la primera ola de calor llegó temprano y la República Checa vivió su día más caluroso registrado, con 41,9 C (107,4 F) el 28 de junio.

“El tiempo no deja de sorprendernos”, comentó Mašek. El hielo estará listo antes el próximo año, añadió. “Hemos aprendido la lección”.

Otros animales que se han beneficiado en años anteriores del suministro de hielo para mantenerse frescos son nutrias, elefantes y loros.

Algunos animales del zoológico están acostumbrados al calor, mientras que otros pueden quedarse en la sombra o en recintos interiores y usar diversas piscinas para refrescarse. En años anteriores, a los gorilas se les dieron trozos de hielo con frutas congeladas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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