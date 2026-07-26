El veterano derecho Max Scherzer sale de la lista de lesionados y lanza el lunes en Washington

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El abridor de los Rangers de Texas Max Scherzer lanza en la tercera entrada ante los Angelinos de Los Ángeles el martes 9 de julio del 2024. (AP Foto/Ryan Sun) AP

“Max va a lanzar (el lunes)”, afirmó Schneider después de la derrota del domingo 6-1 en el último juego de la serie ante los Medias Rojas de Boston en Fenway Park.

“Creo que con solo hablar con él y entender cómo estaba físicamente y cómo se ha recuperado de la salida de rehabilitación en (Triple-A) Buffalo”, añadió Schneider. “Quizá esté un poco limitado en el conteo de lanzamientos, pero creo que, en cierto modo, cumplió con todos los requisitos”.

Scherzer (1-4 con efectividad de 10,23) fue colocado en la lista de lesionados a mediados de junio por espasmos en la espalda, pero ha tenido varios contratiempos, incluidos tres inyecciones de cortisona en el pulgar.

Realizó 56 lanzamientos en cinco entradas, ponchó a siete en una apertura de rehabilitación el miércoles.

Solo ha hecho seis aperturas esta temporada con los Azulejos, que han perdido siete de 10 desde el receso del Juego de Estrellas.

La temporada pasada, después de quedar fuera del roster de la Serie Divisional de la Liga Americana debido a dificultades al final de la campaña, Scherzer fue incluido en el roster de la Serie de Campeonato y de la Serie Mundial con los Azulejos. Toronto perdió la serie en siete juegos ante los Dodgers de Los Ángeles.

Tiene marca de 222-121 con efectividad de 3,27 en 489 juegos a lo largo de 19 temporadas y con siete equipos distintos. Tiene dos anillos de Serie Mundial: uno en 2019 con los Nacionales, contra quienes abrirá el lunes. El otro con Texas en 2023. ___ Deportes AP: https://apnews.com/deportes FUENTE: AP